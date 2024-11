Friedrich-Ebert-Straße in Donaueschingen

1 Ein ungewohntes Bild: keine Absperrungen und keine Bauarbeiter mehr weit und breit. Die Friedrich-Ebert-Straße ist seit Donnerstag wieder befahrbar. Foto: Jens Fröhlich

Diese Straßensanierung bedeutete eine Geduldsprobe für Anwohner und Autofahrer.









Die Stadtverwaltung hat Wort gehalten. Am Donnerstag, 14. November, räumten Bauarbeiter in der Friedrich-Ebert-Straße die letzten Absperrgitter beiseite und gaben damit den direkten und kürzesten Weg von Hüfingen und Allmendshofen in Richtung Donaueschinger Innenstadt wieder frei – und das sogar einen Tag früher als angekündigt.