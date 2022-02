2 Rund 150 Personen bildeten in Bad Wildbad eine Menschenkette für Zusammenhalt sowie gegen Hass, Gewalt und Terrorismus zwischen Jugendhaus und König-Karl-Stift. Foto: Stadler

Ein Zeichen gegen Hass, Gewalt und Terrorismus und eines für das Zusammenstehen von Jung und Alt setzte am Samstagnachmittag eine Menschenkette in Bad Wildbad. ­















Bad Wildbad - Dem Aufruf der gemeinsamen Initiative aus Kirchenvertretern, Ratsfraktionen, dem Weltladen sowie dem Jugend- und Kulturhaus Bad Wildbad schlossen sind rund 150 Personen an. Sie säumten am Samstagnachmittag den Straßenrand zwischen dem Jugendhaus und dem Seniorenheim in der König-Karl-Straße und verbanden sich für einige Minuten zu einer friedlichen Menschenkette. Mit dieser angemeldeten Aktion sollte ein friedliches und stilles Zeichen für den Zusammenhalt und das Zusammenstehen von Jung und Alt ausgehen.

Nachdem sich die teilnehmenden Menschen am Jugendhaus eingefunden hatten, wurden sie durch Hubertus Welt vom Verein Menschen Miteinander/Interkultureller Garten über den weiteren Verlauf bis zur Bildung der Menschenkette über eine Distanz von rund 300 Metern instruiert. Ziel war es, sich mit Abstand durch Schals und Tücher mit den anderen Teilnehmenden zu verbinden und zwischen Jugendhaus und der Pflege- und Betreuungseinrichtung König-Karl-Stift eine durchgängige Menschenkette zu bilden.

Gedenkminute für Opfer von Hanau

Welt wies auch darauf hin, dass auf dieser Strecke Straßen und Schienen überquert werden und der Verkehrsfluss in diesen Bereichen nur für die kurze Zeitdauer der geschlossenen Menschenkette unterbrochen werden darf. Bevor die menschliche Kette anschließend für rund fünf Minuten geschlossen wurde, bat Welt um das Einlegen einer Schweigeminute in Gedenken an den Anschlag in Hanau vor exakt einem Jahr, um auch hiermit ein Zeichen zu setzen gegen Hass, Gewalt und Terrorismus.

Die örtliche Polizei war bei der angemeldeten Menschenkette präsent, musste jedoch zu keiner Zeit eingreifen, da die Aktion friedlich und ohne Zwischenfälle verlaufen ist. Die Teilnehmenden trugen Masken und teilweise Warnwesten.