Friedhofstraße nimmt Gestalt an: Donaueschinger Realschul-Haltestellen und Wendeschleife fertig

Nach den ersten Arbeiten läuft nun der zweite Bauabschnitt bis zur Breslauer Straße. Die Sanierung kostet über eine Million Euro.

Bald beginnen mit der großen Umgestaltung und Sanierung des Hindenburgrings umfangreiche Umleitungen für Autofahrer durch Donaueschingen. Doch nicht nur auf dem City-Ring wird gearbeitet, auch in der Friedhofstraße gehen die Arbeiten weiter: Wie die Stadt in einer Pressemitteilung schreibt, wird dort aktuell im zweiten Bauabschnitt (Prinz-Karl-Egon-Straße bis zur Breslauer Straße) das Nahwärmenetz ausgebaut.

Auch das Wasserwerk ist laut der Mitteilung mit der Erneuerung und Erweiterung der Wasserversorgungsleitungen sowie mit Hausanschlüssen beteiligt. Der Gemeinderat hatte hierzu in seiner Sitzung am 28. April beschlossen, im Zuge dieser Arbeiten auch die Straßenoberfläche vollständig zu erneuern.

An der Gesamtmaßnahme liegt der städtische Kostenanteil für den Straßenbau bei rund zehn Prozent (122.000 Euro) und für die Wasserversorgung bei rund 22 Prozent (270.000 Euro) der Gesamtkosten in Höhe von rund 1.227.000 Euro. Die Arbeiten dauern nach Einschätzung des Rathauses voraussichtlich noch bis August.

Es folgt der Feinbelag

Im Rahmen der Baumaßnahme sind im südlichen Bereich der Friedhofstraße bis auf Höhe der neuen Buswendeschleife an der neuen Realschule Tiefbauarbeiten (Kanalisation/Abwasser und Wasserversorgung) vorgenommen worden. Auch die Buswendeschleife, die künftig den öffentlichen Nahverkehr an die neue Realschule anbindet, ist nun fertig. Nach Abschluss des ersten Bauabschnitts auf dem Hindenburgring wird laut der Mitteilung dann im südlichen Bereich der Friedhofstraße abschließend der Feinbelag aufgebracht.

Ziel: Entlastung der Verkehrswege

Die Maßnahme soll künftig dazu beitragen, eine sichere, effiziente und umweltfreundliche Mobilitätslösung rund um das Schulgelände zu gewährleisten, schreibt die Stadt weiter. Dank ihrer Aufteilung bietet die Haltestelle Platz für drei Busse und soll demnach künftig durch optimierte Verkehrsführung, Ein- und Ausstiegszonen und klare Zuweisung von Flächen zu einer Entlastung der bisherigen Verkehrswege beitragen. Auch die Bushaltestelle „Friedhof“ wird künftig stadteinwärts in die neuen Haltestellen integriert.

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Neben der ÖPNV-Anbindung wurde für Elterntaxis eine separate Wendeschleife mit Park- und Wendemöglichkeiten eingerichtet. Im Bereich der Buswendeschleife wurde außerdem der Gehweg auf der Seite des Konversionsareals auf etwa drei Meter verbreitert. Die Bushaltestelle stadtauswärts (auf der Seite des Friedhofs) ist im Zuge dessen auch barrierefrei umgebaut worden, schreibt die Stadt.