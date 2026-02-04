Friedhofskosten in Haigerloch: Viel Aufregung in der Bürgerschaft

Die neuen Nutzungs- und Bestattungsgebühren auf den Haigerlocher Ruhestätten bewegen die Gemüter. Die ältere Bevölkerung reagiert zum Teil verärgert.
Mit zwölf zu sechs Stimmen bei einer Enthaltung (alle Ja-Stimmen kamen von den Freien Wählern) hat der Gemeinderat beschlossen, die „Friedhofsgebühren“ so anzuheben, dass die Stadt künftig bei den Kosten für den Unterhalt und den Betrieb ihrer Friedhöfe einen Deckungsgrad von 100 Prozent erreicht. Das ist von der Bevölkerung sehr unterschiedlich aufgenommen worden. Die Reaktionen reichen von Verärgerung über Verblüffung und stille Akzeptanz bis hin zur Ankündigung von organisiertem Protest.