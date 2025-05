Friedhofsgebühren in Bad Teinach-Zavelstein: Die Gräber werden doppelt so teuer

1 Die Gebühren für Gräber auf den Friedhöfen, wie hier in Zavelstein, steigen ab Juni drastisch an. Die Stadt die höheren Kosten auf die Bürger umlegen. Foto: Felix Biermayer

Der Gemeinderat beschließt die neuen Friedhofsgebühren. Eine satte Erhöhung steht an. Im Gremium sorgt aber etwas anderes für Diskussionen.









„Wir haben die Gebühren seit 14 Jahren nicht erhöht“, sagte Bürgermeister Markus Wendel in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Es ging um die Beträge, welche Bürger für Gräber auf den städtischen Friedhöfen zahlen müssen. Nun steht eine Erhöhung an. Die Kosten hätten sich in dem Zeitraum nach oben entwickelt, erklärte Kämmerer Manuel Siegmund. Der Bauhof pflegt die Friedhöfe. Und im öffentlichen Dienst gab es in den vergangene Jahren erhebliche Lohnsteigerungen. „Das müssen wir weitergeben“, so Siegmund.