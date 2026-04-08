Friedhof Schömberg: So geht die Sanierung voran

Die Arbeiten am Friedhof in Schömberg sind in vollem Gange. Bürgermeister Sprenger informiert über den Fortschritt.

Kürzlich informierte die Stadtverwaltung Schömberg auf ihrer Homepage über die aktuellen Sanierungsmaßnahmen auf dem Friedhof.

Der wird seit einiger Zeit aufgehübscht. Wir wollten es ein wenig genauer wissen und haben uns bei Bürgermeister Karl-Josef Sprenger erkundigt.

Bagger und weitere Baustellenfahrzeuge tummeln sich auf dem Friedhofsgelände sowie auf dem Parkplatz davor. Ebenso lagern dutzende Baumaterialien vor dem Eingang und warten darauf, verarbeitet zu werden.

Pflanzarbeiten kommen hinzu

Die Arbeiten sind bereits weit fortgeschritten: Zahlreiche Wege und Platzflächen wurden bereits saniert, schreibt Bürgermeister Sprenger auf eine Anfrage unserer Redaktion. „Des Weiteren wurde schon ein Großteil der Leitungsarbeiten und Erdarbeiten durchgeführt“, heißt es.

Aktuell, so Sprenger, sei die Firma weiterhin mit Wegbauarbeiten und Leitungsarbeiten beschäftigt. „In den kommenden Wochen kommen dann noch die Pflanzarbeiten hinzu.“ Im Fokus der aktuellen Arbeiten ist der Eingang beim Zehntscheuervorplatz.

Friedhofsbesucher bekommen Maßnahmen zu spüren

„Die Firma Peter Gross hat die Arbeiten auf dem Friedhof Schömberg wieder aufgenommen“, informierte die Verwaltung Ende März auf ihrer Homepage. Aktuell bekommen Friedhofsbesucher diese Maßnahmen ebenfalls zu spüren.

Voraussichtlich kann der Friedhof noch die laufende Woche nicht vom Zehntscheuervorplatz aus erreicht werden. „Der Eingang und auch die Treppe von der Schweizer Straße zum Friedhof sind gesperrt“, informiert die Verwaltung der Stauseestadt. Es wird darum gebeten, die Eingänge Friedhofparkplatz oder Gartenstraße zu nutzen. Mit weiteren Einschränkungen muss aber nicht mehr gerechnet werden.

Neben den Wegbau- und Leitungsarbeiten kommen nun laut Sprenger noch die Pflanzarbeiten hinzu. Ursprünglich war vorgesehen, dass die Renovierung zum 31. Juli dieses Jahres beendet sein soll. Laut Sprengers jüngster Prognose dürften die Bagger wohl schon ein wenig früher wieder abrücken. Die voraussichtliche Fertigstellung könnte demnach bereits Mitte/Ende Mai erfolgen.

Gremium ließ den Worten Taten folgen

Im Herbst 2023 waren sich die Gemeinderäte und Bürgermeister Sprenger bei einer Begehung einig: Das Erscheinungsbild des Schömberger Friedhofs ist nicht zufriedenstellend und Bedarf einer Runderneuerung. Das Gremium ließ den Worten auch Taten folgen, die Sanierung wurde angestoßen.

Damals hat das Büro Schuler und Winz die Sanierungsmaßnahmen in verschiedene Bauabschnitte aufgeteilt und eine Kostenschätzung für das Gesamtprojekt aufgestellt. Unterm Strich errechnete man Kosten von rund 640. 000 Euro. „Die Kosten werden nach aktuellem Stand eingehalten“, so der Bürgermeister. Bereits im Spätherbst des vergangenen Jahres informierte die Verwaltung über den Baufortschritt. Damals wurden die Planie für den Leichenhallenvorplatz vorbereitet und Wasserrohre verlegt.

Diese Maßnahmen sorgten ebenfalls für Einschränkungen. Die Nutzung der Leichenhalle für Beerdigungen und Aussegnungen war zeitweise aufgrund der Arbeiten nicht möglich. Die vor einiger Zeit geplante und umfassende Sanierung biegt also auf die Zielgerade ein. Verläuft alles nach Plan, erstrahlt der Schömberger Friedhof in wenigen Wochen in komplett neuem Glanz.