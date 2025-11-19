Friedhof in Schenkenzell: Gemeinde verkürzt Ruhezeiten für Urnengräber

Die Ruhezeit für Gräber auf den Friedhöfen in der Gemeinde werden zu Beginn des neuen Jahres auf 15 Jahre verkürzt.
Die dadurch für Urnengräber erforderliche Neukalkulation erbrachte günstigere Nutzungsgebühren. Die bisherige Ruhezeit betrug unabhängig von Bestattungsform und Grabart einheitlich 20 Jahre; nur für Kindergräber bis sieben Jahre galten 15 Jahre. Aufgrund von Anfragen aus der Bevölkerung und weil der Trend auch in anderen Kommunen in diese Richtung geht, möchte die Gemeinde die Ruhezeit auf 15 Jahre für alle Gräber verkürzen, berichtete Bürgermeister Bernd Heinzelmann im Gemeinderat.