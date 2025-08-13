Friedhof in Brigachtal: Sechs Baumgräber mit je 32 Plätzen

Die Gemeindeverwaltung präsentiert den neugestalteten Friedhofsbereich vor den bestehenden Urnenwänden in Brigachtal.

Tanja Traichel, zuständig im Rathaus Brigachtal unter anderem für die Belegung der verschiedenen Grabbereiche, Patrick Lutz, Leiter des Bauamts, Martin Kuberczyk vom Büro K3 Landschaftsarchitektur, er hatte die Planung ausgearbeitet, und Detlef Pfundstein, Geschäftsführer der Firma Gartengestaltung Späth GmbH VS, zeigten sich bei dem Pressetermin sehr zufrieden mit dem Ergebnis der Neugestaltung.

Ende April wurde mit den Bauarbeiten begonnen. Die Bäume für die zukünftigen Rasengräber waren vorab schon gepflanzt worden.

Für sechs neue Urnenwände mit 60 Plätzen wurden die Fundamente hergestellt und die Steinsockel aufgestellt. „Wir wären ursprünglich schon früher fertig geworden, aber die plötzliche Hitze im Juni machte es sinnlos, den Rollrasen auf allen Flächen aufzubringen“, erklärte Patrick Lutz.

Sechs Urnenwände

Die sechs Urnenwände werden in den kommenden Jahren nach Bedarf aufgestellt, ergänzte er. Für sechs Urnenbaumgräber mit je 32 Bestattungsplätzen wurden schon die Bodenhülsen in den Boden eingelassen. Im Südwesten des Felds, auf dem gesamten Grabfeld waren alte Gräber abgeräumt worden, wurde eine Blumenwiese angelegt, erläuterte Kuberczyk, der sich mit dem Ergebnis aller Arbeiten sehr zufrieden zeigte. Auch Detlef Pfundstein nickte zustimmend mit dem Kopf.

Unsere Empfehlung für Sie Friedhof in Brigachtal So ändert sich das Bestattungswesen Bei strahlendem Sonnenschein hatte die Gemeindeverwaltung zum Pressetermin auf den Friedhof eingeladen. Thema war die Neugestaltung des Friedhofsbereichs unweit der Urnenwände, die im Jahr 2021 hergestellt worden waren.

Tanja Traichel weiß, dass hier nicht übertrieben viele neue Bestattungsplätze angelegt wurden, denn mehr und mehr Menschen wählen Baumgräber.

Auf die Frage, wie viele Sterbefälle es im Jahr gibt, antwortet sie: „Rund 80.“

Wichtiger Puffer

Martin Kuberczyk dankt der Kommune, dass sie diesen wichtigen Puffer vorhält, und Lutz betont, dass die Gemeinde vorbereitet sei, wenn neue Urnenwände aufgestellt werden müssen.

Pfundstein hat mit den Bäumen, um die eines Tages die Urnenbaumgräber kommen, für Farbenpracht gesorgt: Vier Rotahornbäume werden im Herbst eine intensive orangerote bis scharlachrote Färbung zeigen, ein Feuerahorn färbt sich ab September orange-rot bis feuerrot. Auch zwei wenig bekannte Feldahornbäume hat er pflanzen lassen, Hecken und Stauden runden die gelungene Neugestaltung des Friedhofsbereichs ab.