Friedhof in Brigachtal: Sechs Baumgräber mit je 32 Plätzen

Die Gemeindeverwaltung präsentiert den neugestalteten Friedhofsbereich vor den bestehenden Urnenwänden in Brigachtal.
Tanja Traichel, zuständig im Rathaus Brigachtal unter anderem für die Belegung der verschiedenen Grabbereiche, Patrick Lutz, Leiter des Bauamts, Martin Kuberczyk vom Büro K3 Landschaftsarchitektur, er hatte die Planung ausgearbeitet, und Detlef Pfundstein, Geschäftsführer der Firma Gartengestaltung Späth GmbH VS, zeigten sich bei dem Pressetermin sehr zufrieden mit dem Ergebnis der Neugestaltung.