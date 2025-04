Friedhof: Geislinger wünschen sich neue Bestattungsformen

1 Die Urnenwände auf dem Friedhof sind gut belegt. Viele Geislinger wünschen sich mehr pflegearme Bestattungsformen. Foto: Marschal

Der Gemeinderat Geislingen hat sich mit alternativen Bestattungsformen beschäftigt. Denn der Trend gehe zu einem naturnahen Begräbnis und mit so wenig Pflegeaufwand wie möglich für die Hinterbliebenen.









Grabstätten sind ein Thema, das in den vergangenen Jahren sehr individuell behandelt wird. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Geislinger Gemeinderats deutlich. „Viele Menschen wünschen sich verbunden mit der Natur ihre letzte Ruhe zu finden“, wie Bauamtsleiter Markus Buck erklärte. „Es sind die Senioren, die sagen, dass sie sich neue Grabformen wünschen“, berichtete Bürgermeister Oliver Schmid aus Begegnungen mit älteren Geislingern. Gleichzeitig möchten sie den Nachkommen mit der Grabpflege so wenig Aufwand wie möglich machen.