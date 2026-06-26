Friedhof Dauchingen: Toiletten nur noch eingeschränkt offen

Der Gemeinderat Dauchingen diskutierte verschiedene Optionen. Das sind die Gründe für den gefassten Beschluss.

Dadurch entfällt der Status als ganztägig geöffnete öffentliche Toilette, hieß es bei der jüngsten Sitzung des Gremiums. Auslöser für die Nutzungsänderung sind die von den Stadtwerken VS kalkulierten Reparaturkosten zur Wiederherstellung einer ausreichenden Wasserversorgung. Sie muss infolge einer mehrfachen Nutzung in kurzen Zeitabständen garantieren, dass die Versorgung der Anlage mit ausreichend Frischwasser gewährleistet ist.

Der geringe Wasserdruck aufgrund einer festsitzenden Schraube zum Auf- und Zudrehen der Leitung verhindert allerdings eine ausreichende Wasserversorgung.

Der Gemeinderat diskutierte die aktuelle Situation, die ihm wenig finanziellen Spielraum lässt. Andreas Lorenz (UB) plädierte für die Variante, die eine Stilllegung des Toilettenbetriebs bei gleichzeitiger Abtrennung der Wasserleitung zur Anlage vorsieht. Ursula Heiser (CDU) war der Meinung, dass auf einem Friedhof eine Toilette notwendig ist, um unwürdige Situationen zu vermeiden.

Günter Klotz (UB) bezeichnet eine Toilettenanlage auf dem Friedhof ebenfalls für notwendig. Er schlug vor, sich mit der benachbarten evangelischen Kirche bezüglich einer Nutzung der dortigen WC-Anlage abzustimmen.

Anfrage bei Kirche?

Jürgen Laufer (FW) plädierte ebenfalls dafür, diese Option abzuklären. „Ich bin nur bereit, in der Kirche anzufragen, wenn die kommunale Toilette auf dem Friedhof komplett geschlossen wird“, entgegnete Bürgermeister Torben Dorn. Mathias Schleicher (CDU) sprach sich ebenfalls dagegen aus, im vierstelligen Bereich in die vollständige Instandsetzung zu investieren.

Günter Klotz schlug vor, den Zugang zum WC über ein Codeschloss zu ermöglichen. „Es ist nicht realistisch, dass den Code nur Nutzer der Anlage kennen“, entgegnet Marco Deiß (UB). Aufgrund der geringen Nutzung schlug Gunar Tepaß (FW) vor, die WC-Anlage nur während Trauerfeiern und Beerdigungen zu öffnen.

Damit verbunden ist außerdem ein geringerer Aufwand für die Wartung und die Reinigung.