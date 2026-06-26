Friedhof Dauchingen: Toiletten nur noch eingeschränkt offen

Der Gemeinderat Dauchingen diskutierte verschiedene Optionen. Das sind die Gründe für den gefassten Beschluss.
Dadurch entfällt der Status als ganztägig geöffnete öffentliche Toilette, hieß es bei der jüngsten Sitzung des Gremiums. Auslöser für die Nutzungsänderung sind die von den Stadtwerken VS kalkulierten Reparaturkosten zur Wiederherstellung einer ausreichenden Wasserversorgung. Sie muss infolge einer mehrfachen Nutzung in kurzen Zeitabständen garantieren, dass die Versorgung der Anlage mit ausreichend Frischwasser gewährleistet ist.