Friedhof Börstingen: Unbekannte schänden mehrere Gräber

1 Auf dem Friedhof in Börstingen hat es Beschädigungen an Gräbern gegeben. Foto: Mirijam Nowotny

An verschiedenen Gräbern auf dem Friedhof des Starzacher Teilorts Börstingen hat es in den vergangenen Tagen Beschädigungen gegeben. Die Gemeinde hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet.









Link kopiert



„Pietätlos“ nennt eine Mitarbeiterin der Starzacher Gemeindeverwaltung, was auf dem Friedhof in Börstingen passiert ist. Von Bürgerseite sei die Gemeinde darauf hingewiesen worden, dass mehrere Gräber beschädigt worden seien. Nach ersten Erkenntnissen haben die Unbekannten es hauptsächlich auf Grabschmuck und Dekorationen abgesehen. „Beispielsweise wurden Engel mit den Köpfen voraus in die Erde gesteckt“, berichtet die Verwaltungsmitarbeiterin.