Friedhof am Hörnli: Ort der letzten Ruhe erkunden

Zum internationalen „Tag des Friedhofs“ öffnete der Friedhof am Hörnli in Riehen einige Türen, hinter die sonst nur wenige Besucher einen Blick werfen können.

Wenn es nicht gerade um die Verabschiedung oder den Besuch am Grab eines Angehörigen geht, haben nur wenige Menschen viel Kontakt zum Ort der letzten Ruhestätte. Dadurch entfremdet sich allerdings auch die Gesellschaft immer mehr von den Themen Tod und Abschied. Um dem entgegenzuwirken, bieten seit 2001 immer mehr „Gottesäcker“ verschiedene Aktionen an.

Der „Friedhof am Hörnli“ ist nicht nur der größte Begräbnisplatz Basels (obwohl auf Gemarkung Riehen gelegen), er ist auch der Größte der Schweiz. Zum Auftakt der Veranstaltung gab es am Samstag eine Führung zu den verschiedenen Bestattungsriten. Alle lokal ansässigen Religionen und Konfessionen können inzwischen „am Hörnle“ bestattet werden unter Berücksichtigung der jeweiligen Rahmenbedingungen.

Aber selbst die inzwischen fast zum Standard gewordene Urne als Ort der letzten Ruhe kann sowohl in verschiedenen architektonischen Rähmen und Erdgräbern beigesetzt werden. Dabei liegen Teile der Grabfelder sogar erhöht am Waldrand. Wie eine Kremierung erfolgt, wurde in gleich vier Rundgängen durch das 2017 eröffnete Krematorium erläutert. Vom „kühlen Gang“, in dem die Särge mit den Leichen bei frischen Temperaturen zwischengelagert werden, bis zum Verfüllen der Asche wurden die Schritte erklärt.

Seelsorge durch professionelles Team

Welche Bestattungsform gewählt werden soll, kann inzwischen bei den Friedhöfen Basel hinterlegt werden. Entsprechende Beratungen gibt es ebenfalls dazu. Nicht nur im Falle eines Verlustes steht ergänzend für die seelischen Bedürfnissen der Verein „HörBar“ zur Verfügung, wie dessen Trägervereinsvorsitzende Monika Widmer-Hodel am Info-Stand den Tag über erläuterte. „Wir bieten eine unabhängige Seelsorge durch ein professionelles Team“, informierte die Pfarrerin. Im „Café Klostergärtli“ stehen die Ansprechpartner täglich von zehn bis 17 Uhr zur Verfügung für einen vertraulichen Austausch im Café oder nahegelegenen Park. „Unser Team ist für verschiedene psychologische Notsituationen da. Von Partnerschaft, über Einsamkeit bis Trauer wollen wir helfen.“

Verbindung zwischen Himmel und Erde

Im zweiten Abschnitt des Tages wurde es musikalischer. Die Alphorngruppe Enzian sorgte „mit ihren stimmungsvollen Klängen“ für eine Verbindung zwischen Himmel und Erde, wie die Verantwortlichen zum Ausdruck brachten. Die Leiterin des Orgeldienstes, Tiziana Fanelli, stellte die „Königin der Instrumente“ in einer der Kapellen vor. Ihr Siegeszug begann im dritten Jahrhundert vor Christus als Wasserorgel, Hydraulis genannt. Die Römer nutzten das Instrument als Vor- und Begleitspiel der Gladiatorenkämpfe.

Windmaschinen im Kelle

Ab dem dritten Jahrhundert ersetzten Bälge den Wasserdruck. Heutzutage liefern Windmaschinen in Kellern die Luft für die Pfeifen. „Am Basler Münster werden vier Windmaschinen benötigt, hier reicht uns je Orgel eine“, erzählte die Expertin, die wie ihre Kollegen Konzertorganistin ist. Da lediglich ein oder zwei Manuale vorhanden sind, müsse manches Lied für die Trauerfeiern umgeschrieben werden. Obwohl ein E-Piano zur Verfügung steht, werden die Orgeln mit ihren bis zu 815 Pfeifen häufig vorgezogen. Filmmusik und Klassik werden gerne verwendet. Hierfür stehen über 1500 Stücke im Notenarchiv zur Verfügung. Und Basel wäre nicht Basel, wären der Morgenstraich oder ein Fasnachtsmedley nicht auch gelegentlich Begleitung für den letzten Weg.