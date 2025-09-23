Friedhof am Hörnli: Ort der letzten Ruhe erkunden

Zum internationalen „Tag des Friedhofs“ öffnete der Friedhof am Hörnli in Riehen einige Türen, hinter die sonst nur wenige Besucher einen Blick werfen können.
Wenn es nicht gerade um die Verabschiedung oder den Besuch am Grab eines Angehörigen geht, haben nur wenige Menschen viel Kontakt zum Ort der letzten Ruhestätte. Dadurch entfremdet sich allerdings auch die Gesellschaft immer mehr von den Themen Tod und Abschied. Um dem entgegenzuwirken, bieten seit 2001 immer mehr „Gottesäcker“ verschiedene Aktionen an.