Friedhöfe in Dunningen: Für die Grabstätten setzt die Gemeinde auf ein einheitliches Bild

Friedhöfe in Dunningen

1 Der bisherige Eingangsbereich des Lackendorfer Friedhofs wird im Zuge der Umgestaltung in die süd-östliche Ecke der Begräbnisstätte verlegt. Der Dunninger Gemeinderat setzte jüngst Gestaltungsdetails fest. Foto: Weisser

Bei der Umgestaltung seiner drei Friedhöfe setzt die Gemeinde Dunningen auf eine Kombination der Werkstoffe Holz (Stelen) und Stahl (Einfassungen) – so wie es jüngst der Lackendorfer Ortschaftsrat für die örtliche Begräbnisstätte beschlossen hat.









Die mittelfristig geplante Neugestaltung der Grabstätten in Dunningen und Seedorf soll sich an das Lackendorfer Modell anlehnen, diesbezüglich waren sich Gemeinderat und Verwaltung einig. „Es wäre schön, wenn wir ein Stück weit Einheitlichkeit erreichen würden“, warb Bürgermeister Peter Schumacher für eine gemeinsame und vereinfachende Lösung. Das Gremium in Lackendorf habe nun mal „den ersten Aufschlag gemacht“.