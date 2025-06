Frieder Dieringer hat die Abberufung vom Amts des Rangendinger Feuerwehrkommandanten beantragt. Dies geschah schriftlich mit einem Schreiben an Bürgermeister Manfred Haug und den Gemeinderat – das Gremium bestätigt die Kommandantenwahlen und entscheidet deshalb auch über die Abberufung.

Wie Dieringer mitteilt, will er sein Amt bereits zum 16. Juni abgeben, also zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Der Gemeinderat tritt erst am 30. Juni wieder zu einer regulär anberaumten öffentlichen Sitzung zusammen.

Lesen Sie auch

Dieringer nennt eine Reihe von Gründen für seine Entscheidung. Dazu gehören Entscheidungen des Gemeinderats in Zusammenhang mit der örtlichen Feuerwehr. Er moniert unter anderem, dass es trotz mehrerer Initiativen viel zu langsam vorangeht beim Hochwasserschutz und beim Ausbau des Feuerwehrhauses.

Als Feuerwehrmann bleibt Dieringer erhalten

Darüber hinaus führt Dieringer persönliche Gründe an, die mit den Betreuungszeiten seiner Kinder zu tun haben. Erhalten bleibt Dieringer als aktives Mitglied der Rangendinger Feuerwehr.