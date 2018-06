Friedenweiler Spatenstich für Rastanlage in Rötenbach

An der Tank- und Rastanlage entstehen nicht nur 40 Stellplätze für Lastwagen, sondern auch Duschen, WC und Gastronomie. Für die Lasterfahrer somit ein Stück mehr Menschenwürde, waren sich alle Beteiligten einig, die Tank- und Rastanlage sei eine Wertschöpfung für die Region.

Neue Arbeitsplätze: Von dieser Anlage partizipieren auch die Touristen und auch die Bürger, die hier Arbeitsplätze finden könnten, hofft Matt. "Bei der Schließung des Rötenbacher Sägewerks gingen 55 Arbeitsplätze verloren", so Matt. Wichtig sei gewesen die Bürger mitzunehmen und auch dem Naturschutz sein Recht einzuräumen. So habe man eine ideale Lösung für die dort lebende Auerhenne gefunden, so Bärbel Schäfer.

Zweite Anbindung nötig: Nach dem Spatenstich appellierte die Investorin an die Politiker, sich auch für die Anbindung von Donaueschingen an die Tank- und Rastanlage stark zu machen. Das Beispiel Löffingen zeige wie wichtig die Anlage für beide Seiten sei, also von Freiburg und von Donaueschingen kommend.

Gemeinsames geschaffen: "Zu jeder bedeutenden Tat gehört eine gewisse Naivität, um nicht vor der Größe des Vorhabens zurückzuschrecken", sagte Investorin Karin Vollmer.

Drei Partner (Regierungspräsidium, Gemeinde Friedenweiler und Investorin Karin Vollmer mit Berater Martin Lindler) hätten sich gefunden, um nach langer gemeinsamer Arbeit nun das Ziel zu erreichen. Das Seniorenblasorchester unter Wolfgang Spiegelhalter untermauerte den Spatenstich mit Blasmusik.

Der Spatenstich ist gemacht, die Arbeiten können beginnen nach dem fast 25-jährigen Kampf um den dreistreifigen Ausbau der B 31 mit der Tank- und Rastanlage in Rötenbach. Die 40 Stellplätze werden vom Bund finanziert. Karin Vollmer selbst wird über eine Millionen für das Vorhaben investieren. Ende 2019 soll die Anlage in Betrieb genommen werden. Der Bau der Tankstelle soll im September beginnen. Der dreispurige Ausbau der B 31 von Rötenbach nach Löffingen (3,5 Kilometer) soll bis 2020 fertig sein.