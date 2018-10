Friedenweiler 22-Jähriger stirbt nach Autounfall

Der 22-Jährige war am Samstagabend zu schnell in eine Kurve gefahren und hatte die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Der Wagen überschlug sich und krachte auf dem Dach liegend mit der Fahrerseite in einen Baum.

Vier andere Männer im Wagen im Alter von 22 und 23 Jahren wurden ebenfalls schwer verletzt.