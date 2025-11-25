Friedensverhandlungen: Trump stellt zeitgleiche US-Treffen mit Russland und Ukraine in Aussicht

Laut US-Präsident Trump gibt es Fortschritte bei den Friedensverhandlungen zum Ukraine-Krieg. Er will sich mit Putin und mit Selenskyj treffen - unter einer Bedingung.
US-Präsident Donald Trump hat zwei zeitgleiche Treffen von US-Vertretern mit Russland und der Ukraine angekündigt, um über letzte strittige Punkte zum Friedensplan zu verhandeln. Es gebe nur noch wenige solcher Punkte, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social. In der Hoffnung, dass das Ganze finalisiert wird, habe er die zwei Treffen angewiesen. Einen konkreten Zeitpunkt für die Gespräche nannte Trump nicht.