Friedensverhandlungen: Rumänien fordert „robuste“ Garantien für Ukraine

Rumäniens Vize-Regierungschefin Oana Gheorghiu fordert glaubwürdige Sicherheitsgarantien für die Ukraine, um Russland von weiterer Aggression abzuhalten.
Aktuell wird an vielen Orten in wechselnder Zusammensetzung über ein Ende des Krieges in der Ukraine verhandelt. Rumänien ist besonders von dem Geschehen in seinem Nachbarland betroffen. Oana Gheorghiu, stellvertretende Ministerpräsidentin Rumäniens, beschreibt die notwendigen Voraussetzungen für einen stabilen Frieden – und die Aussichten auf einen Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union.