Friedensstimmen Schramberg: „Ohne Frieden ist alles nichts“

1 Die „Friedensstimmen Schramberg“ demonstrieren mit Slogans wie „Friedensfähig statt kriegstüchtig“ und „Gott ist die Liebe“ für das globale Ziel des Friedens und prangern alle Kriege weltweit wie beispielsweise in der Ukraine und Palästina an. Foto: Jambrek

Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 halten sie monatlich Mahnwachen ab: die „Friedensstimmen Schramberg“. Im Gespräch mit unserer Redaktion gehen die Organisatoren auf ihre Motivation für ihr Engagement für den Frieden ein.









Mit dem Einsatz für Frieden ist es so eine Sache. Während die einen sagen, dass eine Demonstration für den Frieden in Bezug auf die Kriege der Welt naiv und dementsprechend sinnlos sei, betonen andere den Nutzen davon. So sagt Krystyna Saurer als eine der Organisatorinnen der „Friedensstimmen Schramberg“: „In der gemeinsamen Stille während der Mahnwache entsteht eine friedliche Energie.“ Auch das anschließende Singen im heimeligen Kirchturm von Sankt Maria verbinde und mache Hoffnung. Mitorganisator Mark Finnern ergänzt in Anlehnung an Willy Brandt folgende Überzeugung: „Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts.“