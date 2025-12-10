Nach Monaten im Untergrund hat die Friedensnobelpreisträgerin ihr Versteck verlassen. Was bedeutet die Ausreise der prominenten Regierungsgegnerin für die Zukunft der Opposition und des Landes?
Oslo/Caracas - Die venezolanische Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado hat ihr Heimatland verlassen und sich auf den Weg nach Norwegen gemacht. Zwar kam die 58-Jährige nicht pünktlich zur Preisverleihung im Osloer Rathaus, doch mit ihrer Ausreise bot sie der autoritären Regierung in Caracas abermals die Stirn.