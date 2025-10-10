Friedensnobelpreis an Venezolanerin: Trump geht leer aus – er muss erst einmal Nachhaltigkeit lernen

Maria Corina Machado kämpft seit Jahrzehnten um Gerechtigkeit. Wenn Donald Trump den Friedensnobelpreis will, braucht auch er einen langen Atem, meint Christian Gottschalk.
Von all den Nobelpreisen, die in der vergangenen Woche verliehen worden sind, ist der für den größten Friedensstifter derjenige mit der höchsten Öffentlichkeitswirkung. Das ist naheliegend. Anders als in den Bereichen Medizin, Physik oder Chemie werden mit den in Oslo verliehenen Preise häufig Menschen geehrt, die weit über den eigenen Bereich hinaus bekannt sind. Henry Kissinger, Willy Brandt, Michail Gorbatschow – das waren Politiker, deren Konterfei tagtäglich in den Zeitungen erschienen ist. Shimon Sakaguch (Medizin) oder John Clarke (Physik) kennen hingegen nur Eingeweihte, wenn überhaupt.