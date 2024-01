Das Kirchberg-Ensemble Münchweier gibt am Freitag und Samstag, 19. und 20. Januar, Barockkonzerte in Mahlberg und Ettenheim. Es werden Spenden zugunsten der Kinderhilfe Afghanistan gesammelt. Der Eintritt ist frei

Das Kirchberg Ensemble Münchweier lädt zu zwei Friedenskonzerten mit Barockmusik ein: am Freitag, 19. Januar, um 20 Uhr in der Schlosskirche Mahlberg sowie am Samstag, 20. Januar, um 20 Uhr im Bürgersaal Ettenheim.

Es wird höfische Tafelmusik von Georg Friedrich Telemann (1681-1767), eine Ouvertüre D-Dur und ebenso das Fagottkonzert von Johann Melchior Molter (1696-1765), mit dem Solisten Christian Eckert präsentiert.

Lesen Sie auch

Zudem wird das Concerto Grosso F-Dur Nr. 4 von Arcangelo Corelli (1653-1713) aufgeführt. Corelli war mit seinen Werken ein großes Vorbild für Händel, Bach und Vivaldi, heißt es in der Ankündigung.

Nach der Pause geht es mit Muffat, Purcell und Bach weiter

Anschließend wird es in einer kleinen Pause die Gelegenheit geben einen Umtrunk zu sich zu nehmen. Dann geht es mit Stücken von Georg Muffat (1653-1704) weiter. Muffat wuchs im benachbarten Selestat auf und lebte und arbeitete später in Wien, Prag und Salzburg. Er verstand es im französischen wie auch im italienischen Stil zu komponieren, so die Ankündigung. Seine Sonata 1 Armonico Tributo wird zu hören sein.

Dann wird von Henry Purcell (1659-1695) die Suite aus „The Fairy Queen“ aufgeführt, die der Londoner Organist als Oper schrieb, angelehnt an William Shakespeares „A Midsummer Night‘s Dream“.

Zum Abschluss wird das Kirchberg Ensemble Münchweier das Brandenburgische Konzert Nr. 2 von Johann Sebastian Bach (1685-1750) mit der Solistin Veronika Ohnmacht an der Violine, Jochen Meier an der Blockflöte, Johannes Werz an der Oboe und Hans Peter Häusler an der Trompete spielen.

Es werden Spenden zugunsten der Kinderhilfe Afghanistan gesammelt

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei. Es wird um Spenden zugunsten der Kinderhilfe Afghanistan gebeten. Der Verein unterstützt und fördert mit großem Einsatz die dortigen Frauen, Kinder und Bildungsangebote.

Das Kirchberg-Ensemble Münchweier ist ein uneigennütziges Musikensemble. Es gibt sämtliche Spenden direkt zu hundert Prozent an unterstützenswerte und zertifizierte Hilfsorganisationen weiter, betont die Gruppe in der Pressemitteilung.

Das Kirchberg-Ensemble Münchweier setzt sich aus folgenden Musikern zusammen: Violine: Veronika Ohnmacht, Dorothée Grabert, Julia Nakagawa, Martina Hanke, Benedikt Kaiser , Karoline Parlings; Viola: Ute Hahn, Friedbert Huber-Wäschle; Cello: Monika Wäschle; Kontrabass: Stefan Krattenmacher; Flöte, Blockflöte ; Jochen Meier; Oboe, Blockflöte: Johannes Werz; Fagott: Christian Eckert;Trompete: Hans Peter Häuser