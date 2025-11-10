„Friedensimpuls“ in Burladingen: Schulen gestalten den Volkstrauertag neu

Schulübergreifendes Projekt zum Volkstrauertag: Mit dem „Friedensimpuls“ nähern sich Schulverbund und Hans-Küng-Progymnasium Burladingen dem Gedenktag auf eine ganz andere Weise.
Tatsächlich ist der Volkstrauertag kein ganz einfacher Gedenktag, und aus dem kollektiven Gedächtnis der Gesellschaft scheint er 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges immer mehr zu verschwinden. Sichtbares Zeichen: die Teilnehmerzahlen an der traditionellen Gedenkveranstaltung in der Kernstadt haben rapide abgenommen. Die Einbeziehung der Schulen war kaum noch möglich, für die Schülergeneration „hat dieser Tag kaum noch Anknüpfungspotenzial, und die Gedenkfeier schon gar nicht“. Monika Rudolf, Leiterin des Schulverbundes, und Dr. Johannes Heß, Leiter des Hans-Küng-Progymnasiums, brachten die Ausgangslage bei einer gemeinsamen Pressekonferenz anlässlich der Vorstellung des Projektes auf den Punkt.