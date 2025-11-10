„Friedensimpuls“ in Burladingen: Schulen gestalten den Volkstrauertag neu

Schulübergreifendes Projekt zum Volkstrauertag: Mit dem „Friedensimpuls“ nähern sich Schulverbund und Hans-Küng-Progymnasium Burladingen dem Gedenktag auf eine ganz andere Weise.

Tatsächlich ist der Volkstrauertag kein ganz einfacher Gedenktag, und aus dem kollektiven Gedächtnis der Gesellschaft scheint er 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges immer mehr zu verschwinden. Sichtbares Zeichen: die Teilnehmerzahlen an der traditionellen Gedenkveranstaltung in der Kernstadt haben rapide abgenommen. Die Einbeziehung der Schulen war kaum noch möglich, für die Schülergeneration „hat dieser Tag kaum noch Anknüpfungspotenzial, und die Gedenkfeier schon gar nicht“. Monika Rudolf, Leiterin des Schulverbundes, und Dr. Johannes Heß, Leiter des Hans-Küng-Progymnasiums, brachten die Ausgangslage bei einer gemeinsamen Pressekonferenz anlässlich der Vorstellung des Projektes auf den Punkt.

In unseren Köpfen sind Krieg, Kriegsende und Gewaltherrschaft „unheimlich weit weg“, stellten beide fest, aber Krieg ist präsent: Gerade in den VKL-Klassen, in denen z. B. Schülerinnen und Schüler aus Syrien und der Ukraine unterrichtet werden. Wie also diesen Tag für die Jugendlichen zugänglich und greifbar machen? Die Begrifflichkeit „Volkstrauertag“ schafft lt. Monika Rudolf und Johannes Heß eine gewisse Distanz zu den Schülerinnen und Schülern. Auch bei der Stadt Burladingen als Ausrichterin der Gedenkveranstaltung am Volkstrauertag hat man die Tendenz schon seit längerem wahrgenommen und will für die Feier nun neue Wege gehen.

Die Verantwortlichen an einem Tisch Foto: Will

Ideen für ein neues und schülergerechtes Format, mit dem sich diese auch identifizieren können, sind beim Nachdenken über den Tag gewachsen. Friedensarbeit liegt ja in der DNA der Weltethos-Schule Progymnasium. Dafür steht die Skulptur einer Friedenstaube (eine von mehreren), die im Netzwerk der Weltethos-Schulen weitergegeben wird und die nun für einige Jahre in Burladingen verbleibt. Sie soll die Friedenserziehung an der Schule symbolisch unterstützen.

Sechs Workshops

Der Schritt zum Projekt „Friedensimpuls“ zum Volkstrauertag war somit naheliegend. Am Projekttag, dem eigentlichen „Erarbeitungstag“, beschäftigten sich Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen in sechs Workshops schulübergreifend in gemischten Gruppen mit dem Thema Frieden. In unterschiedlichen Formen: beispielsweise musikalisch („Sound of Peace), künstlerisch-kreativ (Friedenswegweiser) oder theatermäßig. Die Ergebnisse sind offen: „Das ist eine Überraschungskiste“, so Monika Rudolf und Johannes Heß beim Rundgang durch die verschiedenen Workshops, „für uns ist spannend, was von den Schüler kommt“. Die Auswirkungen und Gräuel der Kriegszeit werden in Klasse 9 vermittelt, das Thema nimmt dort großen Raum ein. Diese Jahrgangsstufe ist mit der Thematik also besonders befasst.

Musikalischer Workshop „Komm, wir ziehen in den Frieden“ Foto: Will

Zu sehen sind die Ergebnisse der Workshops und das Gesamtprojekt am Freitag vor dem Volkstrauertag bei einer Präsentation für die Öffentlichkeit in der Stadthalle Burladingen, also in zeitlicher Näher zum Gedenktag. Zur Präsentation werden alle ca. 450 Schülerinnen und Schüler des Schulstandorts Burladingen kommen, auch die Öffentlichkeit ist herzlich eingeladen. Zur eigentlichen Gedenkveranstaltung am Sonntag wird das Projekt dann in irgendeiner Form eingebracht. In welcher, ist noch zu klären, das hängt auch von den Ergebnissen der Workshops ab.

„Es muss sich entwickeln“

Fazit der beiden Schulleitungen: „Nicht nur das Gedenken, sondern die Friedensarbeit ist wichtig, egal um welchen Krieg es sind handelt“, unterstreicht Monika Rudolf. Johannes Heß betont das Neue an diesem Projekt: „Für uns ein komplett neuer Weg und für die präsentierenden Schülerinnen und Schüler eine Herausforderung“. Ein Anfang ist gemacht, und: „Es muss sich entwickeln“, so Christoph Kolb, Leiter der Jugendmusikschule, die ebenfalls einen Workshop mitgestaltet hat.

Präsentation des Projekts „Friedensimpuls“ in der Stadthalle: Freitag, 14. November, ab 11.15 Uhr

Gedenkfeier zum Volkstrauertag in der Trauerhalle des Burladinger Friedhofs: Sonntag, 16. November, 11.30 Uhr