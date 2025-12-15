Friedensgespräche: Worum es beim Ukraine-Gipfel in Berlin geht

Die Gespräche über einen möglichen Friedensschluss in der Ukraine könnten in Berlin in eine entscheidende Phase gehen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.
Berlin - Das Schicksal der Ukraine sei das Schicksal Europas, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz kürzlich. Entscheidende Weichen für die Zukunft des von Russland angegriffenen Landes könnten in diesen Tagen in Berlin gestellt werden. Dabei dürfte sich zeigen, ob Europa, das seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump weitgehend eine Zuschauerrolle zugewiesen bekam, seinen Einfluss geltend machen kann.