Friedensgespräche: Kiew schlägt Moskau für kommende Woche Verhandlungen vor

1 Der ukrainische Verhandlungsführer Rustem Umjerow hat Russland für nächste Woche neue Friedensgespräche vorgeschlagen. (Archivbild) Foto: Wiktor Dabkowski/ZUMA Press Wire/dpa Russland hatte die Ukraine zuletzt immer wieder zu einer Fortsetzung von Verhandlungen aufgefordert. Nun gibt es einen Terminvorschlag.







Kiew - Die Ukraine hat Russland für kommende Woche neue Verhandlungen für eine Waffenruhe vorgeschlagen. Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte in einer in Kiew verbreiteten Videobotschaft mit, dass der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats, Rustem Umjerow, Moskau ein Treffen in der nächsten Woche vorgeschlagen habe. Ein genaues Datum nannte er nicht. Selenskyj sagte auch, dass die Ukraine zu einem Treffen auf Führungsebene bereit sei.