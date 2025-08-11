Friedensgespräche in Alaska: Eine Demütigung für Europa

Trump und Putin verhandeln über den Frieden in der Ukraine. Das bedeutet nichts Gutes für die Europäer, kommentiert unser Brüssel-Korrespondent Knut Krohn.
Es ist eine Demütigung für Europa. Wladimir Putin und Donald Trump treffen sich in der Abgeschiedenheit von Alaska, um über die Zukunft der Ukraine zu verhandeln. Das betrifft auch direkt den Frieden im Rest des Kontinents, doch kein Europäer wird mit am Tisch sitzen. Zwar wird am Mittwoch eine kurzfristig einberufene Video-Konferenz mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj stattfinden, in der es nach Berliner Regierungsangaben „unter anderem um weitere Handlungsoptionen geht, um Druck auf Russland zu erzeugen“. Allerdings ist es mehr als fraglich, ob sich der US-Präsident noch von seinem nun eingeschlagenen Kurs in Sachen Ukraine tatsächlich abbringen lässt.