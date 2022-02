1 Aus Solidarität zu dem Menschen in der Ukraine gibt es am Sonntag, 27. Februar, 17.30 Uhr, ein interkonfessionelles Friedensgebet in der Kirche Heilig Geist in Schramberg. Foto: Wegner

Bei einem spontanen, interreligiösen Friedensgebet soll am Sonntag, 27. Februar, ab 17.30 Uhr in der Kirche in Heilig Geist Solidarität mit den Menschen in der Ukraine gezeigt werden.















Der Angriff auf die Ukraine hat auch in Schramberg viele Menschen erschüttert, die Welt steht unter Schock. „Um ein Zeichen zu setzen, laden wir, Vertreterinnen und Vertreter der unterschiedlichsten Gruppen in der Stadt, zum spontanen, interreligiösen Friedensgebet ein“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Wer seine Solidarität und sein Mitgefühl mit den Menschen in der Ukraine zeigen möchte, ist am Sonntag, 27. Februar um 17.30 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche in Schramberg willkommen. "Als Zeichen der Solidarität mit dem ukrainischen Volk freuen wir uns auf Fahnen oder Transparente in den Farben der Ukraine blau-gelb."

Konkrete Hilfe geplant

Das Friedensgebet am Sonntag soll den Auftakt zu einer Reihe von Solidaritätsveranstaltungen bilden. Dort wollen wir über konkrete Hilfemöglichkeiten für die Menschen in der Ukraine und diejenigen, die vor der Aggression fliehen müssen, beraten. „Wir stehen zusammen für die Menschen in der Ukraine und für Frieden in der Welt!“