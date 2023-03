1 Bei der Feier am 24. Februar im Gemeindesaal am Doler Platz erinnerten Ukrainer an den Überfall auf ihre Heimat. Foto: Freundeskreis Flüchtlinge

Mit den Spenden einer Gedenkfeier in Lahr zum Jahrestag des Ukraine-Kriegs wurde eine Drohne mitfinanziert. Das Friedensforum Lahr spricht deshalb von einem „Skandal“. Was steckt dahinter?









Es sei eine bewegende, ja überwältigende Feier gewesen, schreibt der Freundeskreis Flüchtlinge auf seiner Homepage über die Veranstaltung am 24. Februar im Gemeindesaal am Doler Platz. Rund 200 Gäste waren gekommen, um an den russischen Überfall auf die Ukraine ein Jahr zuvor zu erinnern. Dabei gab es ein Spendenkässchen, das mit den Farben der ukrainischen Nationalflagge blau-gelb dekoriert war. 430 Euro kamen am Ende zusammen. Mit dem Geld haben Ukrainer den Kauf einer Drohne mitfinanziert, die der Verein „Gemeinsam Europa“ in die Ukraine gebracht hat.