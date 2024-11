Im Anschluss daran sangen die Teilnehmer gemeinsam bekannte und neue Friedenslieder. „Es war bewegend zu erleben, wie das gemeinsame Singen uns zusammenbrachte und Kraft gab,“ heißt es in einer Mitteilung.

Die Organisatoren hatten dabei eine besondere Überraschung vorbereitet: Bekannte Friedenslieder wurden in die Gegenwart geholt. „Give Peace a Chance“ bekam neue Strophen zu aktuellen Themen wie Klimawandel, Trump und Digitalisierung. Auch der Klassiker „Die Gedanken sind frei“ wurde auf Wunsch der Mitsinger nach der Veranstallung neu interpretiert – statt stillem Erdulden steht nun gemeinsames Handeln im Vordergrund.

Die Friedensdekade findet ihren Abschluss mit Morgengebeten am Dienstag und Mittwoch um 7 Uhr im Kirchturm der Kirche St. Maria.

Ein kultureller Höhepunkt erwartet die Schramberger am Dienstagabend: Es geht um Deutschland und Frankreich.

Deutsch-französische Paare berichten

Die Deutsch-französische Freundschaft gibt es seit 1958 in Schramberg offiziell durch die Städtepartnerschaft mit Hirson (F) und Marcinelle (B). Dass in dieser Friedenszeit aber auch langjährige Freundschaften geknüpft wurden und sogar Ehen zustande gekommen sind, war der Anlass, dass in der Friedensdekade der Frauenbeirat am Dienstag, 19. November, 19 Uhr im Schloss in Schramberg einen Abend übernommen hat. Angefangen vom Ehepaar Anne und Thomas Herzog erzählen in Schramberg weitere deutsch-französische Paare, wie sie aus zwei unterschiedlichen Ländern, die in der Geschichte lange Zeit verfeindet waren, zueinander gefunden haben.

Deutsch-französisches Fingerfood-Buffet

Mit dem Titel der luxemburgischen Köchin Léa Linster „Deutschland küsst Frankreich“ (2024) , das ihre liebsten Rezepte der beiden Länder vereinigt, wurde auch ein Motto für diesen Abend gefunden. Der Frauenbeirat stellt ein deutsch-französisches Fingerfood- Büffet zusammen, um Unterschiede, Gemeinsamkeiten und gegenseitige Einflüsse darzustellen.

Büchertisch passend zum Thema

An einem Büchertisch werden passend zum Thema des Abends Bücher präsentiert. Der Eintritt ist frei.