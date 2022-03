2 Michael Hoyer kann die Botschaften an einen persönlichen Mitarbeiter des Botschafters direkt vor der ukrainischen Botschaft in Berlin übergeben. Foto: Hoyer

Wie schwer kann es in diesen Zeiten, bitteschön, sein, Friedensbotschaften loszuwerden? Diese Frage dürfte sich auch der Kommunikationsprofi Michael Hoyer aus Pfaffenweiler stellen. Er sammelte online sowie in der Villinger Innenstadt über 600 Friedensbotschaften an Wladimir Putin, die er mit dem Motorrad nach Berlin brachte.















Villingen-Schwenningen - Sein Ziel: die russische Botschaft und die ukrainische Botschaft.

Ukrainische Seite kein Problem

Letztgenannte stellte kein Problem darf – Hoyer konnte die Botschaften an einen persönlichen Mitarbeiter des Botschafters direkt vor der ukrainischen Botschaft übergeben. Doch mit der russischen Botschaft kam das Erwachen – und das nicht nur, weil die russische Botschaft dieser Tage wohl eines der bestgesicherten Gebäude in Berlin sein dürfte. "Ich bin nicht hineingekommen und konnte keine Friedensbotschaften abgeben", stellt Hoyer trocken fest. Er war wild entschlossen gewesen, nichts unversucht zu lassen, um die Botschaften an den Mann zu bringen. Immerhin aber fand er trotzdem Gehör: Vor der russischen Botschaft ist ein Freedom Square, "dort habe ich ein Interview an die BBC für Radio und Fernsehen gegeben", die Ausstrahlung erfolgte am Dienstagmorgen zwischen 6 und 9 Uhr in England. Doch Hoyer versuchte es weiter – "am russischen Konsulat konnte ich die Friedensbotschaften leider auch nicht übergeben" – dafür hatte er dort maximalen Polizeischutz "von wirklich freundlichen Polizisten". Selbst dass Auswärtige Amt wollte seine Friedensbotschaften nicht annehmen – "und ganz zum Schluss waren wir am Bundeskanzleramt – die haben die Botschaften auch nicht angenommen".

Eingebettet in den Friedens-Gottesdienst

Ein netter Erfolg stattdessen: Die Friedensbotschaften von Landrat Sven Hinterseh, Oberbürgermeister Jürgen Roth sowie Rüdiger Dahlke aus Österreich wurden in einem Friedens-Gottesdienst in der Gedächtniskirche Berlin verlesen.

Doch wer glaubt, Hoyer schaffte es nicht, die Friedensbotschaften über die Hintertür in die russische Botschaft zu bekommen, irrt: "Die Postfiliale in Charlottenburg hat die Friedensbotschaften für den russischen Botschafter angenommen und selbige werden ihm heute per DHL zugestellt", verriet er am Dienstag.