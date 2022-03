1 Motorradfahren, das ist für den Medienprofessor Michael Hoyer auch ein Stück Freiheit. Nun startet er eine ungewöhnliche Mission. Foto: Hoyer

Die Betroffenheit ist groß – und ob der Ereignisse in der Ukraine fühlt sich mancher machtlos und mag seine Bitte um Frieden am liebsten laut in die Welt hinausschreien. Der Kommunikationsprofi Michael Hoyer wählt einen anderen Weg.















Villingen-Schwenningen - Vor dem Gefühl der Ohnmacht kann sich auch ein Medienprofessor und Kommunikationscoach wie Michael Hoyer nicht befreien.

Das hat jetzt einen Haken

Und während er selbst als Coach und Berater anderen Menschen versiert beibringt, wie sie den richtigen Ton finden oder die Botschaft hinter ihren Worten auch wirklich ankommt, hat der Fall jetzt einen großen Haken: Der Adressat seiner Botschaft sitzt in Russland, führt gerade Krieg und dürfte wohl kaum zu sprechen sein. Um Friedensbotschaften an Wladimir Putin oder die russische Regierung zu senden, muss sich der Pfaffenweiler also etwas ganz anderes einfallen lassen. Und das hat er getan und eine nicht alltägliche Aktion geboren.

Michael Hoyer sammelt Friedensbotschaften "von verantwortlich und demokratisch denkenden Menschen". Diese wird er mit einem Motorrad – natürlich symbolhaft in Blau und Gelb gehalten, den Farben der ukrainischen Flagge, am Sonntag, 13. März, an die russische Botschaft in Berlin übergeben. "Persönlich will ich dort alle Friedensbotschaften an den Botschafter übergeben und damit ein Zeichen für den Frieden setzen. Ich bin nicht naiv – der russische Botschafter wartet bestimmt nicht auf meinen Besuch – aber ich werde nichts unversucht lassen, um die Friedensbotschaften persönlich zu überreichen", verspricht der Initiator. Und auch der ukrainischen Botschaft in Berlin will er einen Besuch abstatten – entsprechende Anfragen sind bereits gestellt.

Kommunikation ist sein Mittel

Wie er auf diese ungewöhnliche Aktion kam? "In Zeiten eines Krieges fragen wir uns alle, was kann jeder Einzelne tun, um ein Zeichen des Friedens zu setzen und diesem sinnlosen und furchtbaren Krieg entgegenzuwirken. Im Krieg kämpft jeder mit seinen Waffen. Das Mittel meiner Wahl lautet Kommunikation", erklärt der Medienprofessor seine Motivation. Er sei der festen Überzeugung, dass man – besonders in schwierigen Zeiten – den Dialog suchen und einander auf Augenhöhe begegnen müsse. "Kommunikation ist hier der Schlüssel zum Erfolg. Unnötiges Blutvergießen unschuldiger Menschen, kann nicht die Lösung sein", so Hoyer. Es sei ihm daher ein besonderes Anliegen, "möglichst viele Menschen für die Aktion ›Friedensbotschaften für Wladimir Putin‹ zu gewinnen." Mit seinem Angebot traf er offenbar einen Nerv: "Derzeit verzeichnen wir bereits knapp 300 Friedensbotschaften, Tendenz stark steigend, wird sind überwältigt von dieser Unterstützung", gibt Hoyer zu.

Mitmachen kann jeder – der CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei ist schon dabei, der Europapolitiker Andreas Schwab hat schon zugesagt, ebenso wie die Grünen-Landtagsabgeordnete Martina Braun, Landrat Sven Hinterseh, der VS-OB Jürgen Roth, die Chefredaktion des Schwarzwälder Boten mit Constantin Blaß, Jörg Braun und Arne Hahn sowie viele weitere. Wer sich anschließen möchte, kann seine Botschaft per E-Mail an Michael Hoyer senden.

"Ich kann eine dieser Mücken sein"

Dass die Aktion alleine das ganz große Rad kaum drehen kann, ist Michael Hoyer klar. Aber: "Ich denke, dass es die vielen kleinen Dinge sind, die letztendlich etwas bewegen und verändern können." Hilfsorganisationen, Sach- und Geldspenden gebe es bereits einige, "ich suche hier einen weiteren Weg, um das ukrainische Volk zu unterstützen – in Form von Friedensbotschaften". Zudem wird Hoyer am Samstag, 12. März, von 10 bis 13 Uhr mit einem Infostand in der Niederen Straße 2, vor der Sparkassen Filiale, weitere Friedensbotschaften der Bürger sammeln. Es werden zwei Motorräder in den Farben der ukrainischen Flagge dort stehen. Jeder der ihn bei dieser Aktion unterstützen mag, kann dort seine Friedensbotschaft abgeben, Fotos mit den Motorrädern/auf den Motorrädern machen und somit ein Zeichen setzen.

Als Motorradfahrer sieht er die Aktion ganz pragmatisch: "Wenn sich auf meinem Visier eine Mücke befindet, stellt dies für mich kein Problem dar und ich kann weiterfahren. Wenn sich jedoch viele Mücken auf dem Visier befinden, halte ich an, halte inne und reinige das Visier. Viele Mücken machen einem zu schaffen. Ich kann also eine dieser Mücken sein." Selbstverständlich sei er nicht naiv. Ihm sei bewusst, dass der russische als auch ukrainische Botschafter in Berlin mit ganz anderen Dingen zu kämpfen haben. Dennoch wolle er nichts unversucht lassen, die zahlreichen Friedensbotschaften an die beiden persönlich zu übergeben. "Ob diese nachher direkt bei Herrn Putin auf dem Tisch landen – ich hoffe es natürlich sehr."

Übergabe am Montag

Bepackt mit möglichst vielen Botschaften macht sich "die Mücke" Michael Hoyer also auf den Weg. Am Sonntag reist er nach Berlin, für Montag, 14. März, ist die Übergabe der Friedensbotschaften bei der russischen als auch ukrainischen Botschaft geplant, zudem will Hoyer die Friedenskirche in Berlin aufsuchen. Insgesamt legt er für die Aktion eine Distanz von rund 750 Kilometern vom Schwarzwald nach Berlin zurück.

Mitmachen

Wer möchte, kann seine Botschaft per E-Mail senden an info@michael-hoyer.de – die Friedensbotschaften werden dann ausgedruckt und in Papierform auf die Reise gehen. Zudem kann man seine persönliche Friedensbotschaft am Samstag, 12. März, von 10 bis 13 Uhr am Infostand in der Villinger Innenstadt, Rietstraße 2, formulieren und mitgeben.