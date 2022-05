Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Vor 77 Jahren endete am 8. Mai der zweite Weltkrieg – zumindest in Europa. Drei Wochen zuvor – am 16. April 1945 – waren französische Truppen in Egenhausen einmarschiert. Das ging auch in diesem kleinen Dorf nicht ohne Tote ab. Wilhelm Küstermann, damals elf Jahre alt, erinnert sich.