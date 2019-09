"Fridays for Future" Zehntausende zu Klima-Demos erwartet

Das Bündnis "Fridays for Future" hat diesmal explizit nicht nur Schüler und Studenten, sondern auch Arbeitnehmer aufgerufen, sich an dem globalen "Klimastreik" zu beteiligen. Gewerkschaften, Kirchen und Umweltorganisationen haben den Aufruf unterstützt. Allein in Freiburg erwarten die Veranstalter 20.000 Teilnehmer. Auch in Karlsruhe, Mannheim und Ulm sind Demonstrationen und Aktionen geplant.