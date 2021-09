1 Die Bundestagswahl-Kandidaten im Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen dürfen bei Fridays for Future Rede und Antwort zum Klimaschutz stehen. (Archivbild) Foto: Fridays for Future

Die Fridays for Future-Ortsgruppen Sigmaringen und Albstadt veranstalten am Freitag, 3. September, ab 19 Uhr eine Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl im Wahlkreis 295 Zollernalb-Sigmaringen. Wir zeigen den Livestream der Veranstaltung.

In der Kleinkunstbühne K3 in Winterlingen präsentieren sich der Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß (CDU) und die Bundestagskandidaten Johannes F. Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen), Robin Mesarosch (SPD) und Stephan Link (FDP). Marco Hausner (Die Linke) ist beruflich verhindert und musste absagen. Moderiert wird die Veranstaltung von Hanna Stauß und Mathis Hoh­eisel.

Sie nehmen die Kandidaten zu den Themen Verkehr und Mobilität, erneuerbare Energien, Bauen und Wohnen sowie Klimaschutz in die Mangel und wollen genau von ihnen wissen, was sie im Fall ihrer Wahl zu tun gedenken, um sich für Klimaschutz einzusetzen. Am Ende in einer offenen Fragerunde haben die Zuschauer Gelegenheit, sich ebenfalls einzumischen und den Kandidaten Fragen zu stellen. Über den Chat im Livestream können auch die Zuschauer Fragen stellen.

Der Livestream der Fridays for Future Ortsgruppe Sigmaringen startet um 19 Uhr: