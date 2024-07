Aktivistinnen trafen sich auf dem Latschariplatz, um anschließend zu Bahnschienen zu ziehen.

Sie forderten eine schnelle Umsetzung des Projekts „Ringzug 2.0“, insbesondere die Elektrifizierung der gesamten Strecke, der Ausbau bis St. Georgen und die Erschließung der neuen Station „Villingen West“.

Lesen Sie auch

Ursprünglich sollte der Demonstrationszug von der Sebastian-Kneipp-Straße über die während der Baustelle auf der Schwarzwaldbahn verkehrsfreien Schienen bis zu der geplanten Station Villingen West gehen.

Route untersagt

Diese Route wurde von der Stadtverwaltung aufgrund von Sicherheitsbedenken untersagt, heißt es in einer Pressemitteilung der Gruppe.

So endete der Demozug in der Sebastian-Kneipp-Straße. Dort wurden noch Redebeiträge zur ÖPNV-Erweiterung gehalten. „Der Ringzug ist das letzte Stück der Bahnanbindung in der Region. Gerade zwischen Villingen, Schwenningen, Donaueschingen und bald auch bis St. Georgen ist er für viele ein wichtiges Mittel, um nicht auf das Auto angewiesen zu sein. Mit dem Ausbau und mit elektrifizierten, leisen Fahrzeugen lassen sich Menschen für den Nahverkehr begeistern. Auch eine anderweitige Nutzung der Fahrzeit wird ermöglicht“, führt Jonas Klein von Fridays for Future auf der Demonstration aus.