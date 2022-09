1 Am 23. September wird weltweit für den Klimaschutz auf den Straßen demonstriert. Foto: Geiger

Am 23. September ist globaler Klimastreik. Unter dem Motto #peoplenotprofit ruft "Fridays for Future" zur Demonstration auf. Wir haben einen Überblick, welche Ortsgruppen in der Schwabo-Region zum Klimastreik aufrufen.















Mehr Klimaschutz - das ist das Ziel der Aktivistinnen und Aktivisten von "Fridays for Future". Der Klimawandel sei keine Situation, die in vielen Jahren erst ernst werden könnte, sondern betreffe alle, weltweit, bereits seit einiger Zeit und sei schon lange eine reale Bedrohung für die Erde und für die Menschheit, heißt es auf der Website von Fridays For Future. Jeden Freitag wird weltweit dafür gestreikt, dass die Klimaziele eingehalten werden. Daher beginnt am 23. September der globale Klimastreik. 251 Protest-Aktionen wurden in Deutschland angekündigt.



Welche Ortsgruppen in der Schwabo-Region zum Demonstrieren aufrufen, haben wir im Folgenden zusammengetragen.

Villingen-Schweningen

Auch in Villingen geht es wieder weiter. "Globale Krisen häufen sich derzeit und fordern unsere Aufmerksamkeit", so die Veranstalter auf ihrer Facebookseite. Treffpunkt aller Teilnehmer ist um 14:30 Uhr am Latschariplatz.

Schramberg

In Schramberg sammeln sich alle Teilnehmer der Fridays-For-Future-Bewegung um 12:45 Uhr an der Heilig-Geist-Kirche. Anschließend werde ab 13 Uhr zusammen in Richtung Rathausplatz demonstriert.

Balingen

"Wir sind hier – wir sind laut": Die Grünen in Balingen rufen zum Klimastreik am Marktplatz um 14 Uhr in Balingen auf.

Nagold

"Wenn du ein 7,6 Milliardstel Verantwortung für diese Welt übernehmen willst, gehörst Du zu den Nagoldern for Future", heißt es auf ihrer Website Nagold for Future. Treffpunkt ist um 13 Uhr in Nagold vor dem YOUZ.

Tübingen

"Wir müssen also weiter Druck machen, denn ohne wird nichts passieren. Deshalb streiken wir wieder!". Los geht es um 11 Uhr in der Uhlandstraße mit einem Demozug durch die Altstadt. Dann werde es eine Zwischenkundgebung vor der neuen Aula geben. Anschließend gebe es eine Abschlusskundgebung mit Reden und Musik, infomieren die Veranstalter auf ihrer Facebook-Seite.

Reutlingen

"Wir kämpfen nicht nur für unsere Zukunft, sondern auch für die kommender Generationen", wird auf der Fridays-For-Future Webseite aufgerufen. Um 12 Uhr am Listplatz beginnt die Demonstration.

Karlsruhe

"Wir sind Junge Menschen aus Karlruhe, die ihre Stimme erheben - für Klimagerechtigkeit", so heißt es auf ihrer Instagram-Seite. Der Klimastreik beginnt um 11.30 Uhr unter dem Motto #peoplenotprofit im Citypark.

Freiburg

Die Fridays For Future Freiburg steht für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit, so heißt es auf der Freiburg-For-Future-Webseite. Der Klimastreik beginne um 11 Uhr am Platz der alten Synagoge.