2 Mika Ringle hatte einige Kritikpunkte an der aktuellen Klimapolitik, die am besten sofort geändert werden müssten. Foto: Kuster

Auch die Albstädter Fridays-for-Future-Gruppe hat am Freitagnachmittag in der Ebinger Marktstraße für mehr Klimaschutz demonstriert.















Albstadt-Ebingen - Corona hat auch dem Kampf für den Klimaschutz nicht gut getan – die Aufmerksamkeit für das Thema, befanden Mika Ringle, Pascal Faul, Julien Benintende und Elisabeth Kittel von Fridays for Future Albstadt, habe in den vergangenen Jahren merklich nachgelassen. In der Tat waren zu ihrer Kundgebung gerade mal zwei Dutzend Menschen gekommen – nicht gerade viel, verglichen mit dem Zuspruch, den andere Themen in jüngster Zeit erhalten.

Albstadt nutzt eigene Potenziale nicht

Die jungen Leute ließen sich dadurch nicht entmutigen. Mika Ringle monierte unter anderem, dass die Stadt Albstadt noch immer kein überzeugendes Klimakonzept habe und vorhandene Potenziale ungenutzt lasse. "Auf den Dächern um mich herum sehe ich kein einziges Solarpaneel." Die sechs Ladesäulen für Elektro-Autos in der Stadt könnten bestenfalls ein Anfang sein, mehr aber auch nicht.

Mit dem grünen Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck ist Ringle auch nicht zufrieden: Der wolle bis Mitte 2024 "weitgehend unabhängig" vom russischen Gas werden. "›Weitgehend‹ und ›nahe Zukunft‹ – das kann alles und nichts heißen." Statt vager Versprechungen, so Ringle, verlange sie konkrete Zielvorgaben von der Politik. "Wir streiken, bis ihr handelt!"

"Die Fähigkeit zum Kampf wird im Kampf gewonnen"

Mitorganisator Pascal Faul legte nach: "Hätten wir gute Gesetze, etwa zur CO2-Besteuerung und dem Kohleausstieg, dann gäbe es gar keine Diskussion mehr, ob Klimaschutz notwendig ist oder nicht. Dann würden wir das einfach durchziehen." Allerdings entbinde auch eine konsequente Klimapolitik den Einzelnen nicht von seiner Eigenverantwortung: Jeder könne durch bewusste Kaufentscheidungen etwas bewirken: "Jeder Pulli, jede Einwegverpackung, jede Seife zählt." Wobei auch das gelernt sein wolle: "Die Fähigkeit zum Kampf wird im Kampf gewonnen."

Scharfe Kritik auch von freien Rednern

Auch die Besucher, die danach das offene Mikro ergriffen, nahmen kein Blatt vor den Mund. Seit Jahrzehnten wisse man von der drohenden Klimakatastrophe, seit Jahren streikten und demonstrierten Menschen für das Klima. Gewiss, die Regierungen hätten einige Regelungen verschärft, doch gestreikt werde nach wie vor? "Warum? Weil es nicht reicht." Offenbar werde die Klimakrise nur noch als eine von vielen wahrgenommen – und entsprechend beliebig die Prioritäten gesetzt. Tankrabatte, die Reaktivierung stillgelegter Kernkraftwerke, Gasimporte aus Katar – sei das denn klimagerecht?

Eine Sprecherin, die ein MLPD-Transparent hielt, warf der Bundesregierung vor, sie nehme den Krieg in der Ukraine zum Anlass, ihre versprochene Klimawende einfach über den Haufen zu werfen. "Ausgerechnet ein grüner Wirtschafts- und Klimaschutzminister greift jetzt zu fossilen Brennstoffen!" Renate Schmidt von der Montagsaktion Zollernalb setzte noch einen drauf: Die westlichen Sanktionen und die Waffenlieferungen an die Ukraine könnten schon deshalb keine Abstriche vom Klimaschutz rechtfertigen, weil sie demselben imperialistischen Kalkül folgten wie die russische Aggression: "Dahinter stecken Monopole, Konzerne und Banken, mit einem Wort: der globale Kapitalismus!" Gegen diesen müsse sich erheben, wer das Klima schützen wolle: "Schaut euch doch nur die vom Fracking gezeichneten Landschaften an! – auch die sehen aus wie nach einem Krieg."

Treffen am kommenden Montag geplant

Der Einsatz für den Klimaschutz geht indes weiter; die Albstädter FFF-Gruppe ist nicht nur freitags aktiv. Am Montag wird sie sich mit Vertretern der Grünen-Fraktion im Gemeinderat, der städtischen Klimaschutzbeauftragten Amelie Lögler und Bernd Michael Abt, dem Leiter des Amts für Bauen und Service zu einem Gespräch treffen – über das Albstädter Klimaschutzkonzept.