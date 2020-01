Fribourg - In Fribourg in der Schweiz ist am Samstag das Zähringer Narrentreffen eröffnet worden. Mit dabei sind auch viele Teilnehmer aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis. Gleich am Eröffnungstag machten 17 Gruppen aus dem Raum Villingen-Schwenningen Stimmung und heizten mit Guggenmusik mächtig ein.