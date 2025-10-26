Freundschaftsring Neckar-Gäu: Behörden stehen im Fokus der Narrenkritik

Der gastgebende Zunftmeister Andreas Elsässer, Ortsvorsteher Gert Kronenthaler und Ringpräsident Thomas Fischer konnten ein volles Haus nebst stattlicher Prominenz willkommen heißen. Horbs künftiger OB Michael Keßler war vor Ort, dazu gesellten sich Bürgermeisterin Annick Grassi (Waldachtal), die Bürgermeister Ferdinand Truffner (Empfingen) und Markus Tiedeman (Eutingen), sowie die Leiterin des Ordnungsamtes Rottenburg, Nehle Betz, und der Leiter des Ordnungsamtes Nagold, Achim Gräschus.

Allesamt waren sie der Einladung des Ringpräsidiums gefolgt, um aus berufenem Munde zu erfahren, wo die Narrenzünfte der Schuh drückt und wie sie Flut von Bestimmungen, Genehmigungen, Sicherheitskonzepten, aber auch der überbordenden Bürokratie und der Kostenflut Herr werden können.

Bevor es ins Eingemachte ging, stellte der Ringpräsident den 1968 gegründeten närrischen Verbund Neckar-Gäu kurz vor und verwies darauf, dass dieser sich über vier Landkreise (Freudenstadt, Tübingen, Zollernalbkreis, Calw) erstrecke und historisch gesehen in dem ehemaligen Königreich Württemberg, dem Fürstentum Hohenzollern und der Grafschaft Hohenberg zu Hause sei. Von den derzeit 8000 Narren seien 4500 aktiv, dazu gesellten sich noch 1400 Kinder und Jugendliche.

Brauchtumsmeister Jakob Holocher erinnerte daran, dass 2014 die Schwäbisch-Alemannische Fastnacht in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden sei und dass seit 2022 sich auch alle 26 Narrenzünfte des Närrischen Freundschaftsringes dazugehörig fühlen dürfen.

Forderung nach Unterstützung

Ringpräsident Thomas Fischer monierte in der anschließenden Diskussion, dass man schon seit Jahren mit dem Ministerpräsidenten, der Landesregierung und dem Städtetag im Gespräch sei und dass immer wieder Unterstützung zugesagt wurde. Er habe den Eindruck, dass bei den örtlichen Behörden nichts ankomme. Es werde oft mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Statt eines Gitterzaunes reiche manchmal auch ein Absperrband und weiter: „Wir brauchen keine Versprechen, sondern die Unterstützung der Kommunen.“ Eine hundertprozentige Sicherheit gebe es nicht, aber jedes Jahr werde eine andere Sau durchs Dorf getrieben. Nun gehe es schon um die Blockade von Straßen mit Betonpollern oder besetzten Fahrzeugen bei kleineren Veranstaltungen.

Deutlich wurde vor allem an diesem Nachmittag, dass es in Sachen Genehmigungen und Sicherheitsfragen kein Patentrezept gibt. Da muss man sich zusammensetzen und im Detail beraten. Notfalls auch mit externer Hilfe.

Empfingens Bürgermeister Ferdinand Truffner und seine Narren freuen sich auf das Ringtreffen 2026 in Empfingen. Foto: Klaus Ranft

Bürgermeister äußern sich

Empfingens Bürgermeister Ferdinand Truffner eröffnete den Reigen der Redner. Für übergeordnete Angelegenheiten sei Horb zuständig, sagte er. Ansonsten sei er mit der Zunft im engen Austausch und spreche örtliche Dinge mit seinem Baubetriebsamt ab. Aus Talheim kam der Vorschlag, den Umzug in eine Demonstration zu verwandeln, weil das billiger wäre. Außerdem habe die Stadt Horb für das Ausleihen von Verkehrsschildern 500 Euro verlangt. Nagolder Vereine bekämen die Schilder von der Stadt Nagold umsonst. Horbs künftiger OB Michael Keßler sagte, er habe im Vorfeld der OB-Wahl viel mit Vereinen zu tun gehabt. Die Kosten für das Ringtreffen in Horb seien enorm gewesen. Es sei wichtig, genau zu ermessen, was mach- und umsetzbar sei. Eutingens Bürgermeister Markus Tideman konstatierte, dass verkehrsrechtliche Maßnahmen und Fragen der Sicherheit mit den Narrenvereinen abgesprochen würden. Achim Gräschus aus Nagold hat nur kleinere Zünfte zu betreuen. Ein Sicherheitskonzept sei erst ab 5000 Besuchern notwendig, so dieser. Seine Rottenburger Kollegin Nehle Betz sagte, dass die Stadt mit einem externen Sicherheitskonzept arbeite und sie stelle (im Versuch) Umzugsgenehmigungen für fünf Jahre aus.

Der Präsident des närrischen Freundschaftsringes Neckar-Gäu, Thomas Fischer aus Salzstetten, wird aus persönlichen Gründen 2026 nicht mehr für das Präsidentenamt kandidieren. Foto: Klaus Ranft

Truffner macht Vorschlag

Den Bann brach dann der Empfinger Bürgermeister. Er forderte das Präsidium auf, den Bedarf zu ermitteln, um dann für einen kompetenten Referenten sorgen zu können, der in Sachen „Sicherheitskonzept“ aufklären soll. Für diese Veranstaltung könne dann das Empfinger Zunfteim genutzt werden, so Truffner. Zum Schluss der Veranstaltung folgten noch Informationen zum 31. Ringtreffen 2026 in Empfingen. Letztlich gab Ringpräsident Thomas Fischer, der seit 2016 im Amt ist, bekannt, dass er bei der Jahreshauptversammlung 2026 aus persönlichen Gründen nicht mehr kandidieren werde.