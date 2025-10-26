Freundschaftsring Neckar-Gäu: Behörden stehen im Fokus der Narrenkritik

Zu ihrem traditionellen Herbstkonvent trafen sich am Samstag die Delegationen des 26 Narrenzünfte umfassenden Närrischen Freundschaftsringes Neckar-Gäu im Seebronner Sportheim.
Der gastgebende Zunftmeister Andreas Elsässer, Ortsvorsteher Gert Kronenthaler und Ringpräsident Thomas Fischer konnten ein volles Haus nebst stattlicher Prominenz willkommen heißen. Horbs künftiger OB Michael Keßler war vor Ort, dazu gesellten sich Bürgermeisterin Annick Grassi (Waldachtal), die Bürgermeister Ferdinand Truffner (Empfingen) und Markus Tiedeman (Eutingen), sowie die Leiterin des Ordnungsamtes Rottenburg, Nehle Betz, und der Leiter des Ordnungsamtes Nagold, Achim Gräschus.