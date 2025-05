Rund 120 Mofa-Liebhaber aus dem Kreis Freudenstadt und darüber hinaus gaben sich ein Stelldichein beim zweiten Freundschafts-Treffen der Interessengemeinschaft „Zweitakt Rebels Salzstetten“. Da noch weitere Gäste auf den Dorfplatz strömten, platzte das Areal zeitweise aus allen Nähten.

Hocherfreut über die tolle Resonanz waren Präsident Dominik Gonser (39) und Vize-Präsident Fabian Fischer (40). Sie stellen Überlegungen an, das Treffen 2026 an einen anderen Standort zu verlegen, wo mehr Platz ist, da der Dorfplatz nicht mehr ausreicht, um die vielen Personen und Vehikels aufzunehmen.

Lesen Sie auch

Benzingeruch lag in der Luft: Auf dem Dorfplatz in der Ortsmitte tummelten sich überwiegend jüngere motorisierte Fans, um sich in Festatmosphäre kameradschaftlich zu begegnen. Der Dorfplatz platzte aus allen Nähten. Aufgrund der engen Verbundenheit übernahmen die Brühlbach-Sportler Salzstetten die Bewirtung.

Erzgrube war Ziel der jüngsten Wochenend-Ausfahrt

Viel Spaß bereitete den Mofa-Liebhabern die Waldachtal-Rundfahrt. Die Ausfahrt bei sonnigem Wetter führte über Oberwaldach, Vesperweiler, Lützenhardt und Tumlingen zurück nach Salzstetten. Gute Gastgeber waren die 19 Aktiven der Zweitakt Rebels, allesamt aus Salzstetten, die bei ihren regelmäßigen Ausfahrten inzwischen Freundschaften zu Gleichgesinnten in der Region geknüpft haben. Die Erzgrube war Ziel der jüngsten Wochenend-Ausfahrt.

Aus dem benachbarten Altheim kamen die aus der Waldachtalgemeinde Hörschweiler stammende Annette Leucht-Nafz mit mir ihrem orangenen Mofa Kreidler Flory und ihr Mann Guido Nafz mit seinem hellblau-weißen Roller der Marke Hercules. Der erst 15-jährige Matthias Klink junior aus Salzstetten präsentierte seine 2,5 PS Hercules Prima 5 S und sein gleichaltriger Freund Linus Härdter aus Haiterbach das gleiche Modell. Die weiteste Anreise hatten wohl die beiden Kumpels Jochen und Tschenz aus Würzbach. Zweitakt-Fans reisten auch aus dem Kinzigtal an. Mit seiner in zweieinhalb Jahren frisch restaurierten Hercules K 50 RL in Blau-Silber, Baujahr 1962, stellte Biker Rainer Fischer aus Loßburg-Wittendorf in der Waldachtalgemeinde im Rahmen der ersten Probefahrt eine Rarität vor.

Schmucke Mofas deutscher Hersteller

Auf dem Dorfplatz bei der Kirche reihten sich schmucke Mofas deutscher Hersteller wie Hercules über NSU bis zu Simson auf. Bekannt sind auch Kreidler-Mopeds: Vorfahren des Zweirad-Herstellers Kreidler mit Sitz in Kornwestheim sind in Salzstetten und Umgebung verwurzelt, wo der Name Kreidler verbreitet ist.

Eldorado für motorisierte Liebhaber in der Light-Version

Das Oldtimer-Dorf Salzstetten

schickt sich an, nach dem Aus des einst namhaften Veteranenclubs mit nostalgischen Motorrädern, wieder zu einem Eldorado für motorisierte Liebhaber in der Light-Version zu werden: Mit Mofas eben.

Das nächste große Freundschaftstreffen

ist im Jahr 2026 an einem neuen, größeren Standort, in Salzstetten geplant.

Präsident Dominik Gonser

kokettierte mit seiner 3,5 PS leistenden rot-beigen Simson Star, Baujahr 1974. Diese Mofas aus der Simson-Vogelserie haben Kult-Status erlangt.

Präsidenten-Gattin Sarah Gonser

ist mit ihrem einst populären NSU Quickly, Baujahr 1961, eine Symbiose eingegangen.

Vize-Präsident Fabian Fischer

liebt seine 1,5 PS silber-blaue „kleine“ Hercules C3 und seine Simson Schwalbe.