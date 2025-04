Freundschaft wird besiegelt: Kappel-Grafenhausen und Rhinau sollen Partnergemeinden werden

1 Die Gemeinden Kappel-Grafenhausen und Rhinauwerden seit vielen Jahren durch die Fähre „Rhénanus“ verbunden. Nun soll diese Verbundenheit mit einer offiziellen Städtepartnerschaft besiegelt werden. (Archivfoto) Foto: Hiller

Kappel-Grafenhausen pflegt seit vielen Jahren einen engen Kontakt zu der elsässischen Kommune. So legt regelmäßig eine Fähre in beiden Orten ab und bringt Bürger auf die jeweils andere Rheinseite. Nun wird die Freundschaft offiziell gemacht.









Bürgermeister Philipp Klotz listete die gesammelten Argumente in der Beratungsvorlage auf: Durch die Rhein-Fähre seien die beiden Gemeinden als Symbol grenzüberschreitender Nachbarschaft ohnehin miteinander verbunden. Diese Verbindung nutzen viele Menschen regelmäßig für grenzüberschreitende Einkäufe, Besuche oder Freizeitaktivitäten. Ansonsten seien beide Gemeinden auch durch eine lange, wechselvolle Geschichte in der Rheinebene miteinander verbunden, geprägt durch die Nähe zueinander und enge kulturelle sowie wirtschaftliche Verflechtungen über Jahrhunderte hinweg. Zum kulturellen Austausch gebe es bereits heute wechselseitige Besuche bei Festen, Märkten und Vereinsveranstaltungen. Beispielhaft seien die gemeinsamen Neujahrstreffen, die jedes Jahr an den Fähren-Anlegestellen zelebriert werden.