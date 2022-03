So benoten Kunden die Fachgeschäfte in der Stadt

Freudenstadt - Der 4. Freudenstädter Kundenspiegel bescheinigt einen durchschnittlichen Zufriedenheitsgrad von 85,6 Prozent beim Kriterium "Freundlichkeit.

84 Firmen aus 13 Branchen aus dem Raum Freudenstadt stellten sich der Analyse. Ergebnis: Platz 61 von 132 Orten in ganz Deutschland, die ebenfalls teilgenommen hatten. Im Januar und Februar befragten Mitarbeiter des niederbayerischen Marktforschungsinstituts MF Consulting Dieter Grett wieder rund 900 repräsentativ ausgewählte Personen. Kriterien der Zufriedenheit waren Freundlichkeit, Beratungsqualität und Preis-/Leistungsverhältnis in den Geschäften.

Durchschnittlich 85,6 Prozent der 907 befragten Kunden, die in und um Freudenstadt öfter einkaufen, gaben an, dass sie mit der Freundlichkeit in den ausgesuchten Geschäften zufrieden oder sogar sehr zufrieden sind. Der 61. Platz im Städtevergleich sei "solide", so Grett. Es sei das bisher beste Resultat für Freudenstadt im Vergleich zu den drei zurückliegenden Studien.

Nach 2013 (84,6 Prozent), 2016 (84,0) und 2019 (85,5) sei ein kleiner Anstieg der Zufriedenheit und insgesamt ein sehr stabiles Ergebnis auf mittlerem Niveau festzustellen. Ein Großteil des örtlichen Einzelhandels, besonders der Teil der inhabergeführten Geschäfte, schaffe es im Vergleich zu manch anderen Städten, bei Kunden mit Freundlichkeit zu punkten.

Inhabergeführt oft besser

Betrachte man die firmenspezifischen Resultate genauer, dann sei zu erkennen, dass einzelne Geschäfte, die vor drei oder sogar sechs Jahren bereits eher gut bei der wahrgenommenen Freundlichkeit beurteilt wurden, sich weiter verbessern konnten. Einige bereits früher kritisch eingeschätzte Händler verloren bei der Kundenzufriedenheit weiter Boden, teils sogar schwer. Die Ergebnisse aus Freudenstadt stützten diesen bundesweit festzustellenden Trend.

Das Besondere an Freudenstadt liegt darin, dass in fast allen Branchen eine dünne Spitze, aber ein relativ breites Mittelfeld vorliege. Die Zahl der Ausreißer nach unten liege auf einem durchschnittlichen Niveau. Die Kluft zwischen Geschäften mit einem hohen Zufriedenheitsgrad bei Freundlichkeit um die 90 Prozent und Firmen mit einem Anteil von weit weniger als 60 Prozent zufriedener Kunden habe sich in den zurückliegenden drei Jahren erheblich erweitert.

Erfreulich seien die Freudenstädter Spitzenreiter. Den besten Wert bei Freundlichkeit weise dieses Jahr eine Apotheke mit einem "Traumergebnis" von 95,9 Prozent auf. Es folgen knapp dahinter eine KfZ-Vertragswerkstätte (95,8 ), ein Elektronikgeschäft (95,6), ein Sanitätshaus (95,4), eine Bäckerei (94,4), ein Möbelhaus (94,1), ein Bekleidungsgeschäft (93,3), eine Bank (93), ein Fitnesscenter (92,4) sowie ein Bau- und Gartenmarkt (92,3).

Was gutes Personal macht

Bei den meisten Branchensiegern seien auch die Beratungsqualität und das Preis-Leistungs-Verhältnis mit weit überdurchschnittlich hoher Zufriedenheits bedacht worden. Sehr freundliche Mitarbeiter nähmen eben auch Einfluss anderer Leistungsmerkmale der Geschäfte. Junge Kunden seien darüber hinaus kritischer als Käufer über 45 Jahre. Am zufriedensten seien Rentner.

Weitere Ergebnisse: Albstadt Platz eins (88,5) Balingen Platz sieben (87,6), Pforzheim Platz 91 (84,4), Calw (84,2) Platz 96 und Offenburg Platz 117 (83,2).