Durch einen Schirm vor dem Regen geschützt, arbeitet Romulo Kuranyi am Montag an dem Stromkasten nahe der Arbeitsagentur in Balingen.

Dose in die Hand, los geht's: Romulo Kuranyi hat am Montag im Rahmen der Aktion "Freundliches Balingen" einen Stromkasten nahe der Agentur für Arbeit in Balingen künstlerisch gestaltet.















Balingen - Dem Verein Freiraum – Balingen kreativ ist damit ein kleiner Coup gelungen. Üblicherweise gestalten heimische Streetart-Kreative die Kästen, mit Kuranyi indes gelang es, einen aufstrebenden, auswärtigen und überregional bekannten Künstler für das besondere Projekt zu gewinnen. Zustande kam das durch das Netzwerk, das die Freiraum-Verantwortlichen um Hanna Keul und Bernhard Jung gesponnen haben – und die Attraktivität, die die Aktion seit dem Start im Jahr 2015 gewonnen hat.

Als Kuranyi im Oktober 2021 seine Werke im Kunsthaus von Walter Meinl­schmidt in Balingen zeigte, fragte Jung einfach mal an, ob er sich für "Freundliches Balingen" auch einen Stromkasten vornehmen wolle. Der 33-Jährige sagte zu – und war zu Beginn seiner Sprüherei am Montagvormittag voll des Lobes: Es gebe nur wenige Städte, in denen solche küstlerischen Projekte mit einem so langen Atem und mit so einem Engagement wie dem des Vereins Freiraum verfolgt würden. Zahlreiche Balinger haben sich mittlerweile an dem Projekt "Freundliches Balingen" beteiligt, weit mehr als 100 Stromkästen und andere öffentliche Flächen wurden künstlerisch verschönert – und damit ihr Umfeld freundlich-positiv gestaltet.

Knallige Farben

Kuranyi hat an der Arbeitsagentur hinterlassen, was man vom ihm kennt: ein mit knalligen Neonfarben und vielen dicken Strichen versehenes Werk. Zu sehen seien Menschen und deren Emotionen mit Blick auf die Gartenschau, sagt der 33-Jährige, der aktuell auch seine kreativen Spuren bei der Frühjahrskampagne der Outlet-City Metzingen hinterlassen hat. Er sei froh, sagt der jüngere Bruder des früheren Fußballprofis Kevin Kuranyi, dass er seinen Teil zur Kunststadt Balingen habe beitragen dürfen. Ganz fertig wurde er am Montag allerdings nicht – wegen des heftigen Regens musste er abbrechen, will aber bald wiederkommen und den Kunstkasten vollenden.

Lehrerin mit Schülern daneben aktiv

Während der 33-Jährige den vergleichsweise kleinen Kasten hin zur Straße gestaltet, hat sich die Freiraum-Vorsitzende Hanna Keul das größere Exemplar direkt daneben vorgenommen. Ihr Thema ist die "Schönheit der Natur": Unten blaue Farbe, symbolisch für das Wasser, Ursprung allen Lebens. Darüber zu sehen ist eine Hand voller Blüten, die ins – passend – Gartenschaugelände purzeln. Das ist jedoch nur die eine Seite der Medaille: Schüler von Keul, die an der Balinger Realschule als Lehrerin tätig ist, werden auf der anderen Seite des Kastens das Thema Naturzerstörung mittels der Technik des Wheatpasting darstellen.

"Gallery 23" wächst weiter

Die beiden Stromkästen sind derweil ein Teil der sogenannten Gallery 23, die der Verein mit Blick auf die Balinger Gartenschau einrichten will. Dazu gehören neben einst grauen Kästen auch einige Trafostationen im Gartenschaugelände – etwa jene am Agentur-Parkhaus oder in den künftigen Schwefelbad-Gärten – und auch Brückenunterführungen, wie jene an der Paulinenbrücke nahe dem Friedhof oder unterhalb der Brücke am Alten Markt. Dort können Fußgänger schon heute diverse Graffiti sehen.

Für ein "Freundliches Balingen"

Das Unterführungs-Vorhaben läuft seit 2016. Sinn und Zweck der "Gallery 23" ist indes nicht die Kunst allein: Passanten und Besucher der Stadt sollen durch die optische Aufwertung vielmehr "positiv und freundlich" gestimmt werden. Als Möglichkeit der künstlerischen Betätigung unterstreiche das Brücken-Projekt zudem das Bekenntnis der Stadt zu Kunst und Kreativität als Entwicklungskonzept, auch und gerade im Hinblick auf die Gartenschau 2023, hieß es zum Start: Streetart könne, so die Idee von Freiraum, zur Aufwertung städtischer Räume beitragen und sich zu einem Markenzeichen der Stadt Balingen entwickeln. Und, ein ebenso wichtiger Aspekt: An die Stelle von illegalen Sprühereien könnten allgemein anerkannte Kunstwerke treten, die wiederum Zeichen eines respektvollen Umgangs miteinander seien.

Unterführungen im Fokus

Neu hinzukommen sollen als Brücken-Ausstellungsorte laut Freiraum-Kreativkopf Bernhard Jung die Unterführungen unterhalb der Querspange Auf Jauchen nahe dem Naturfreundehaus sowie jene an der Eckenfelderstraße, an der künftig der Fußgänger- und Radweg von der Innenstadt in Richtung Wolfental vorbeiführt. Jungs Traum: Dass die Unterführung unterhalb der Bundesstraße 27 neben dem Radweg entlang des Freibads und Bizerba den Abschluss der "Gallery 23" bildet. Entsprechende Bemühungen, die Fläche als legalen Kreativ-Ort nutzen zu können, laufen seit längerer Zeit. Zustimmen muss dazu, weil es eine Bundesstraßen-Brücke ist, das Tübinger Regierungspräsidium.

Kuranyi will auch an "Die Wand"

Ebenfalls Teil der Gartenschau-Galerie ist natürlich auch "Die Wand" – das lange Beton-Ungetüm, das im Aktivpark in den Eyachauen den vom Skaterpark ausgehenden Lärm abschirmt. Für deren Gestaltung hat der Verein Freiraum einen Wettbewerb ausgeschrieben. Kreative können sich mit Gestaltungsvorschlägen noch bis Donnerstag, 16. Juni, melden. Romulo Kuranyi hat sich die Wand am Montag angeschaut – und sagt, dass auch er dafür eine Idee liefern wolle.