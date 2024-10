Freundeskreis Schonach-Plescop: Schonacher vertiefen Freundschaft

1 Abschiedsfoto vor der Abfahrt in Plescop zurück nach Schonach mit Besuchern und Gastgebern Foto: Werner Rombach

15 Schonacher nutzten einen Besuch in Plescop, um die inzwischen entstandene Freundschaft der beiden Gemeinden in Plescop zu vertiefen und die geplante Städtepartnerschaft voranzubringen. Dementsprechend herzlich fiel der mit traditioneller bretonischer Livemusik umrahmte Empfang vor dem Plescoper Rathaus durch Bürgermeister Loïc Le Trionnaire und die Gastfamilien am Donnerstagabend aus.