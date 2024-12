Sanierungsvorhaben – an Ideen mangelt es nicht, aber am Geld

1 Eine Frage des Geldes: Die Sanierung des früheren Mesnerhauses auf Maria Hochheim stellt den Freundeskreis vor gewaltige Aufgaben. Foto: Weisser

Was aus dem vom Verfall bedrohten früheren Mesnerhaus auf Maria Hochheim letztendlich wird, hängt von der Bezuschussung ab.









Ohne entsprechende Fördermittel – und zwar in stattlicher Höhe – werde es keine große Sanierungslösung geben können. Das war in der jüngsten Mitgliederversammlung des Vereins „Freundeskreis Maria Hochheim“ jedem in der Runde klar. Doch woher sollen die Fremdmittel kommen? Wieviel Förderung könnte es insgesamt geben?