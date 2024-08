Unter dem Motto „Spuren der Hohenzollern in Niederschlesien“ unternahmen 29 Mitglieder des Freundeskreises der Burg Hohenzollern unter der Leitung von Kunsthistoriker und Vorstandsmitglied Ulrich Feldhahn eine Studienreise nach Polen, die an zahlreiche Orte mit hohenzollerischer Geschichte führte.

Bürgermeister empfängt Gruppe in Löwenberg/Lwówek Śląski

Nach einem Halt in Görlitz, standen unter anderem das Palais des letzten Hechinger Fürsten Constantin in Löwenberg/Lwówek Śląski, dessen Bürgermeister die Gruppe in seinem Amtssitz begrüßte, und das derzeit im Wiederaufbau befindliche Schloss Hohlstein/Skała auf dem Programm.

Dort ließ der terminlich leider verhinderte Eigentümer einen stimmungsvollen Empfang vorbereiten.

Besuch des Landsitzes von Berghauptmanns Graf von Reden

Weitere Ziele waren Schlösser und Gärten, die Mitglieder des preußischen Königshauses im Hirschberger Tal errichtet hatten, sowie der im benachbarten Buchwald/Bukowiec befindliche Landsitz des preußischen Berghauptmanns Graf von Reden.