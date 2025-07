Freunde Kunstmuseum Albstadt: Mitgliederehrung feiert Premiere – Verein wächst

1 Die Vorstandschaft freut sich mit den Geehrten: Ingeborg Pemsel, Brigitte Wagner (beide vorne) und Martin Sauter (Zweiter von rechts). Foto: Holger Much Die Freunde Kunstmuseum Albstadt haben bei ihrer jüngsten Mitgliederversammlung von 32 Neuzugängen berichtet.







Auf ein ereignisreiches Jahr haben die Freunde Kunstmuseum Albstadt bei ihrer jüngsten Mitgliederversammlung zurückgeblickt. Der Vorsitzende Benjamin Wurm zeigte sich erfreut über 32 Neuzugänge – der Verein zählt nun 305 Mitglieder. „Das Wachstum ist kein Selbstläufer und zeigt, dass wir sichtbar und attraktiv sind – und Menschen begeistern können“, betont Wurm. Trotzdem werde das Event „Be Part Of The Art“ nicht fortgeführt – zu hoch sei der organisatorische und finanzielle Aufwand. Eine Arbeitsgruppe arbeite bereits an einem neuen Konzept.