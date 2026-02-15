Freund kegelt Freundin raus: Das sagen Jana Fischer und Leon Ulbricht nach dem geplatzten Medaillentraum

Der verflixte Start: Jana Fischer (SC Löffingen) und Leon Ulbricht (SC Rötteln) ärgern sich nach dem unglücklichen Aus im olympischen Mixed-Halbfinale im Snowboardcross.
Nach dem Pech in den Snowboardcross-Einzeln – Jana Fischer (26) hatten Millimeter zum Einzug in das Halbfinale gefehlt, Leon Ulbricht (21) war ebenfalls im Viertelfinale nach einem unglücklichen Crash mit Teamkollege Martin Nörl ausgeschieden – hatte sich das Team vom Skiverband Schwarzwald (SVS) viel für den Mixedwettbewerb vorgenommen.