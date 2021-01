Freudenstädter zu Corona-Krise "Für viele eine große psychische Belastung"

Diethart Dittner aus Freudenstadt sagte: "Gegenüber einer großen Stadt hat man hier große Vorteile. So hat man doch auch noch Wege, auf denen man sich allein frei bewegen kann, ohne auf große Menschenmassen zu stoßen. Was mich sehr am Jahr 2020 gestört hat, ist, dass meine Frau und ich kaum Kontakt zu unseren Kindern haben konnten." Seine Frau Edeltraut Dittner ergänzt: "Mein Mann und ich sind Rentner und uns macht die Ausgangssperre daher nicht so viel aus. Positiv am vergangenen Jahr fand ich, dass man sich überall im Wald bewegen konnte."

Birgit Hildebrand aus Freudenstadt findet, man kann auch ohne große Veranstaltungen auskommen. "Was ich 2020 schön fand, war, dass man ins Schwimmbad konnte, ohne dass es überfüllt war", meint die 56-jährige. "Zumindest bis zur erneuten Schließung. Auch in der Stadt gab es keinen riesigen Andrang mehr. Was mir auffällt, ist, dass die Leute unzufriedener sind. Aber ohne große Veranstaltungen geht es doch auch. Wir haben genug zu essen und zu trinken und es herrscht kein Krieg bei uns. Es gibt nichts zu jammern".