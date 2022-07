1 Polizisten begutachten den Tatort auf dem Freudenstädter Wochenmarkt. Foto: Beyer

Nach der Messerstecherei am Dienstagvormittag auf dem Wochenmarkt ist der von der Polizei festgenommene Tatverdächtige nun aus der Haft entlassen worden.















Freudenstadt - Überraschende Wendung im Fall der Messerstecherei auf dem Freudenstädter Wochenmarkt: Der am Dienstag von der Polizei festgenommene Tatverdächtige ist wieder auf freiem Fuß. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, wurde der Verdächtige am Mittwoch aus der Untersuchungshaft entlassen.

Was die Gründe für die Haftentlassung angeht, hält sich die für den Fall zuständige Staatsanwaltschaft Rottweil noch bedeckt. "Die Voraussetzungen für die Beantragung eines Haftbefehls liegen nicht vor", erklärt die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage unserer Redaktion.

Kein dringender Tatverdacht

Hintergrund sei, dass kein dringender Tatverdacht bestehe, der Voraussetzung wäre für einen Haftbefehl. Allgemein könnte dies beispielsweise der Fall sein, wenn der Tatverdächtige in Notwehr gehandelt hätte oder schuldunfähig wäre. Was in dem konkreten Fall die Gründe sind, will die Staatsanwaltschaft nicht verraten. "Wir klären erst den Sachverhalt auf so gut es geht und dann folgt die rechtliche Bewertung", erklärt ein Sprecher.

Mutmaßlicher Täter und Opfer kannten sich

Eins kann die Staatsanwaltschaft jedoch ausschließen: Die Polizei habe nicht den Falschen erwischt. Eine Verwechslung liegt also nicht vor. Zudem gab die Polizei bekannt, dass der Tatverdächtige und das Opfer sich schon vor dem Streit kannten. Worum es in dem Streit ging und das mögliche Motiv sei aber noch Gegenstand der Ermittlungen.